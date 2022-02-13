CHP’li Gök’ten Erdoğan’a: Yaygara sözcüğü halka hakaret

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil, Batı’da şu anda elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde?" açıklamasına ilişkin olarak, "Yaygara sözcüğü halka hakarettir, toplum gerçekliğinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor” dedi.

Gök, Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı. Gök, "Tabii Sayın Erdoğan kendisi Cumhurbaşkanlığı sarayında elektrik, doğalgaz faturası ödemediği için cebinden para çıkmıyor. Devletin vergileri ve halkımızın sırtlandığı ağır ekonomik tablo karşısında Erdoğan, cebinden para çıkmadığı için bilmiyor. Kullanmış olduğu 'yaygara' sözcüğü toplum gerçekliğinden ne kadar uzak olduğunu göstermesi açısından ibret vericidir. Halkın yaşantısını görmeye çalışsa, pazarlara gitse, esnafın arasında dolaşsa, çiftçiyle beraber olsa herkesin ne kadar mağdur olduğunu yakından görecek. Elektrik ve doğalgazdaki artışlar bir iki aydan beri kabus gibi çöktü. Geçtiğimiz aylarda 300-400 lira gelen elektrik faturaları şu anda 1000-1500 liraya ulaşmış durumda, doğalgaz faturaları da öyle. Büyük bir yangın Türkiye'yi sarmış durumda. Ama tabii ifade ettiğim gibi Sayın Erdoğan cebinden doğalgaz ve elektrik faturası ödemediği, akaryakıt ücretini de yine kendi cebinden karşılamadığı için bunun halktaki karşılığını göremiyor ve bu haklı çığlığını duymaktan da ne yazık ki aciz durumda." ifadesini kullandı.

■ Milletvekili maaşları yüksek olmasına rağmen devamlı zam yapılıyor. Son olarak yüzde 14.4 oranında zam yapıldı. Halk içinde bulunduğumuz süreçte bu zamlara ve TBMM lokantasında fiyatların çok düşük olmasına haklı olarak tepki gösteriyor. “Biz de Meclis'teki gibi ucuz yemek istiyoruz” diyen halk haksız mı?

Geçim sıkıntısı bu karşılaştırmanın yapılmasına neden oluyor. Elbette son derece haklılar. Ancak Meclis restoranında günde 5 bine yakın ziyaretçi yemek yiyor, yani milletvekili pek de yalnız yemek yemiyor. Arzumuz halkımızın tümünün adil gelir dağılımından faydalanması.

Bugün hangi eve gitseniz konuşulan tek konu zamlar ve alınamayan maaşlar. Türkiye'nin gündemi bu iken bir ana muhalefet partisi lideri milyonların sesi olmayacak mı? “Yeter artık, ne yapıyorsunuz, kendinize gelin” diyor Genel Başkanımız. Bir iktidara bundan daha çarpıcı bir mesaj verilebilir mi? “Ben kendim ödemeyeceğim” diyerek kendi sınırını çizmiş durumda, dikkatli bir dil kullandı. “Ödeyemeyeceğim, artık gücüm yok” diyen milyonlar adına söylüyor bunu. İnsanlar faturaları ödeyemeyecek göreceksiniz, çiftçi çiftçiliği, sanayici sanayiciliği bırakacak. İktidarın görevi, halktaki çığlığı duyması ve zamları geri almasıdır.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Her siyasal parti üyesinin çok doğal bir isteği kendi genel başkanının aday olmasıdır ancak ittifak çerçevesinde genel başkanların değerlendirmelerini bilemem. Sayın Genel Başkanımız bu konuda çok dikkatli bir süreç yürütüyor, Türkiye'nin yaşadığı her türlü kriz ortamında en sağlıklı kararın verileceğine inanıyorum.

"Altı parti arasında görüşülen konularda kimsenin hata yapma lüksü yok"

Türkiye önemli bir seçime doğru gidiyor, altı parti arasında görüşülen konularda kimsenin hata yapma lüksü yok, çok dikkatli olunması gereken bir seçim. Netice alınacak bir seçimde herkesin bin defa düşünüp bir defa konuşacağı bir sürece geliyoruz. Herkesin üstünde ciddi sorumluluklar var. Böylesine uyumlu giden bir tabloda herkesin Genel Başkanımızın gösterdiği dikkat ve özen çerçevesinde davranacağını umuyorum. Sonuç olarak Millet İttifakı'nın bileşenleri oturup mutlaka anlaşacak, doğru bir karar verecektir.