CHP'li Gök'ten Bakan Koca'ya: İlaç raporlarının süreleri neden uzatılmadı?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, uzatılacağı açıklandığı halde süreleri uzatılmayan ilaç raporlarını TBMM gündemine taşıdı. Gök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “30 Nisan 2022 tarihine kadar süreleri uzatılacağı duyurulan ilaç raporları, duyurunun üzerinden 4 gün geçmiş olmasına rağmen neden uzatılmamıştır” diye sordu.





Levent Gök, rapor süreleri uzatılmayan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Gök, önergesinde şunları kaydetti:

“Covid-19 salgını sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşan yoğunluğu engellemek amacıyla kronik hastalığı bulunan yurttaşlarımızın hastalık raporlarının süreleri uzatılarak eczanelerden ilaç temin etmeleri sağlanmıştır. 21 Ocak 2022 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, kurumun belirlediği ilaç grupları dışındaki ilaçlara ait raporların sürelerinin 30 Nisan 2022 tarihine kadar uzatıldığı açıklanmıştır. Duyurunun üzerinden 4 gün geçmiş olmasına rağmen rapor süreleri halen uzatılmamış, ilaç ihtiyacı bulunan ileri yaştaki yurttaşlarımız mağdur olmuşlardır. Son günlerde ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava sağlık kurumlarına ulaşımı daha da zorlaştırmakta, ilaca erişemeyen yurttaşlarımız gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini beklemektedir. Yapılan resmi duyuruya rağmen ortaya çıkan mağduriyetler yurttaşlarımızın devlet kurum ve kuruluşlarına karşı güvenini derinden sarsmaktadır.”

Levent Gök, Bakan Koca’ya şu sorular yöneltti:

“21 Ocak 2022’de, 30 Nisan 2022 tarihine kadar süreleri uzatılacağı duyurulan ilaç raporları, duyurunun üzerinden 4 gün geçmiş olmasına rağmen neden uzatılmamıştır?

Söz konusu duyuruya istinaden süresi uzatılması gereken ilaç raporlarının sayısını açıklar mısınız?

İlaç raporunun süresi dolmuş olduğu için ilaçlarına erişemeyerek mağdur olan yurttaşlarımızın sayısını açıklar mısınız?

Yapılan duyuruya rağmen ilaç raporu uzatılmamış kaç yurttaşımız bu süreçte bir sağlık kurumuna giderek ilaç raporu veya reçete almıştır?” (ANKA)