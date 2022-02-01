CHP'li Gök'ten Bakan Dönmez'e: Uygun fiyatlarda akaryakıt arzının sağlanabilmesi için hangi adımların atılacak?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, “Akaryakıt sektörünün kar marjlarının dengelenmesi ve yurttaşlarımıza uygun fiyatlarda akaryakıt arzının sağlanabilmesi için hangi adımların atılması düşünülmektedir” diye sordu.

Levent Gök, akaryakıt zamlarına ilişkin Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Gök, önergesinde şunları belirtti:

"Yurttaşlarımızı mağdur eden fiyatlamaların dengelenmesi için somut adımların atılması beklenmektedir"

“Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarının yüksek oranlarda artmasına sebep olmuş, akaryakıt sektörü paydaşları ve yurttaşlarımız gerçekleşen yüksek orandaki zamlar sebebiyle mağdur olmuşlardır. Özellikle geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında meydana gelen dalgalanmaların etkisiyle akaryakıtta kar payları yüksek oranlarda düşmüş, 800 akaryakıt bayisi kapanmıştır.

Sektör temsilcileri aynı tablonun devam etmesi halinde bin 500 akaryakıt istasyonunun kapanacağını ifade etmekte, sektörde büyük bir daralma meydana geleceği konusunda uyarılarda bulunmaktadırlar. Akaryakıt bayilerini ve yurttaşlarımızı mağdur eden fiyatlamaların dengelenmesi için gereken somut adımların atılması beklenmektedir.”

Gök, Bakan Dönmez’e şu soruları yöneltti:

“Akaryakıt sektörünün kar marjlarının dengelenmesi ve yurttaşlarımıza uygun fiyatlarda akaryakıt arzının sağlanabilmesi için hangi adımların atılması düşünülmektedir?

2022 yılı sonuna kadar kapanacağı öngörülen akaryakıt istasyonu sayısını açıklar mısınız?

2022 yılı sonuna kadar akaryakıt sektöründe meydana gelmesi beklenen daralmanın boyutunu açıklar mısınız?

Akaryakıt fiyatları, bütün ülke ekonomisine etki eden, enflasyonu yükselten bir girdi olarak öne çıkmaktadır. Akaryakıt fiyatlarında 2020 ve 2021 yıllarında meydana gelen artışın enflasyona etkilerini aylık temelde açıklar mısınız?

2020 ve 2021 yıllarında ülke genelinde açılan ve kapanan akaryakıt istasyonlarının sayılarını illerimize göre, aylık temelde açıklar mısınız?

2002-2021 döneminde akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişimleri yıllık temelde açıklar mısınız?” (ANKA)