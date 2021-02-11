CHP'li Gök, randevu verildiği halde sağlık kurumlarının kapısından geri gönderilen vatandaşları Bakan Koca'ya sordu: Mağduriyetler ne zaman giderilecek?

Grip aşısında yaşanan kaos şimdi de Covid-19 aşısında yaşanıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya ALO 182’den aile sağlığı merkezinde (ASM) Covid-19 aşısı olmak için randevu alan birçok yurttaş aşı olamadı. ASM’lerdeki sağlıkçılar ise il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin az sayıda aşı gönderdiğini ve ellerindeki aşının bitmesine rağmen sistem üzerinden Covid-19 aşısı için randevu verilmeye devam edildiğini ifade ediyor.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara milletvekili Levent Gök Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

levent Gök'ün soru önergesi şöyle:

2021 Ocak ayında başlatılan Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları kapsamında e-Nabız ve ALO 182 üzerinden randevu alan yurttaşlarımıza Aile Sağlık Merkezlerinde ve hastanelerde aşı uygulanmaktadır. Randevu alarak yakınlarındaki ASM’lere giden çok sayıda yurttaşımız aşı bulunmaması sebebiyle geri çevrilmiş, ASM’lerdeki aşı dozu sayılarının yetersiz olmasına rağmen randevu verilen yurttaşlarımız ile sağlık çalışanları arasında gerginlikler yaşanmıştır. Salgında risk altında kabul edilen yurttaşlarımız aşı olmak için kendilerini riske atarak evlerinden çıkmakta ancak randevuları geri çevrilen ileri yaştaki yurttaşlarımızın sağlıkları hiçe sayılmaktadır. Salgına karşı toplumsal bağışıklık oluşturulmasında hayati önem taşıyan aşılama süreci iyi yönetilememekte, aşı dozu sayısı ile randevu sayıları arasında denge kurulamaması sonucu ülkemizin salgına karşı mücadelesi kaosa sürüklenmektedir. Aşılama sürecindeki eksik ve yanlışların ivedilikle giderilerek toplumsal bağışıklığın kazanılması yolunda ayakları yere basan bir yol haritası izlenmesi beklenmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

Aşılama sürecinde aşı randevusu aldığı halde başvurduğu sağlık kurumunda aşı olamayan yurttaşlarımızın sayısını içerisinde bulundukları yaş gruplarına göre açıklar mısınız? Yeterli sayıda aşı dozuna sahip olmadığı halde aşı randevusu veren sağlık kurumlarını ve bu kurumların süreçte verdiği karşılıksız randevu sayılarını açıklar mısınız? Aşılama sürecinde randevuların aşı dozu miktarı doğrultusunda verilmemesinin sebeplerini açıklar mısınız? Aşı randevusu aldığı halde aşı olamadığı için sağlık çalışanları ile gerginlik yaşayan ve sözü geçen sorunlara ilişkin resmî kurumlara bizzat veya CİMER yoluyla şikâyette bulunan yurttaşlarımızın sayısını açıklar mısınız? Aşı randevusu aldığı halde aşı olamayan yurttaşlarımızın mağduriyetleri hangi tarihte giderilecektir? Sistemde kayıtlı güncel aşı randevularının sayısı ile sağlık kurumlarının stoklarında bulunan aşı dozu sayılarını açıklar mısınız?

Kayıtlı randevular ile sağlık kurumlarının stoklarındaki aşı sayısını açıklayın