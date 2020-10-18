CHP'li gençlik kolları başkanı yardımcısından 'Erdoğan' paylaşımı: Böyle başladı, böyle bitti

CHP Gençlik Kolları Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mete Duringa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı 'Nasıl başladı? / Nasıl bitti?' paylaşımlarını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladı.

Duringa, ilgili paylaşımında Erdoğan'ın iki fotoğrafının altına "Nasıl başladı? / Nasıl bitti? Bir yüzüğü vardı, şimdi; 1000 odalı sarayı, 300 odalı yazlığı, 50 tane danışmanı, Bildiğimiz 3 adet uçağı, yüzlerce makam arabası, kahvaltı sofrasında beyaz çayı..." notunu düştü.

T24'e paylaşıma gelen tepkiler ile ilgili bilgiler veren Duringa, "Twitter'da karakter sınırı olduğu için yazamadığım bir çok şeyi yorumlarda okudum, ve çeşitli sitem mesajları aldım. Bazıları 'Şu eksik, bu eksik, onu neden yazmadınız' bir kaç kişi de "Elbette sahip olabilir, o bir Cumhurbaşkanı" diyerek sitemde bulunmuş" dedi.

İlk olarak CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Çavuşoğlu İmamoğlu'nun sıkça paylaşım yaptığı bu akımı uyarladı. Çavuşuğlu'nun yardımcısı Duringa da akımı Erdoğan'a uyarladı ve uyarlamayla ilgili içerik paylaşan kişileri de retweet'ledi. İşte o paylaşımlar;

İBB Başkanı İmamoğlu da 'Nasıl başladı?/Nasıl bitti?' akımına katılmıştı. İmamoğlu icraat öncesi ve sonrası durumla ilgili paylaşımlarının sonuncusunda "Nasıl başladı? / Nasıl devam ediyor? 0-4 yaş arası çocuğu olan 100 bin anne ücretsiz ulaşım kart sahibi oldu. Anne Kart başvuruları devam ediyor" diye yazdı.