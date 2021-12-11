CHP'li Gaytancıoğlu: Çiftçiye sübvansiyonlar yapılmaz ise önümüzdeki yıl ekmek fiyatları en az 6 lira olur

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’nin tarım politikalarını eleştirdi, “Çiftçiye sübvansiyonlar yapılmaz ise önümüzdeki yıl ekmek fiyatları en az 6 lira olur” dedi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan CHP’li Gaytancıoğlu, ekmek fiyatlarına birbiri ardına zam geldiği şu günlerde iktidarın tarım ve buğday üzerinde izlediği politikayı eleştirdi. “… Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ‘ekmeklik ve makarnalık buğdayı ithal ediyoruz un ve makarna ihraç ediyoruz' uygulaması ve söylemi, pandemiyle birlikte çöktü, bir zamanlar kendi durum buğdayını işleyerek dünyaya makarna satan Türkiye karnını doyurmak için Amerika ve Meksika'nın durum buğdayına muhtaç haline getirildi” tespiti yapan Gaytancıoğlu , sözlerini şöyle dürdürdü:

“Aslında Dahilde İşleme Rejimi ihracatçıya sağlanan önemli bir avantaj olmasına rağmen kötü amaçlı kullanıldı ve 2003 yılından itibaren yaklaşık 45 bin firmaya usulsüzlükler nedeniyle ceza verildi. Bir not da şu: Yılda 2-2,5 milyar dolarlık buğday ithalatı yapılarak 800 milyon -1 milyar dolarlık un ihracatı ekonomik teorilere aykırıdır.

“… 2019 ve 2020 yılında yapılan ithalata ödenen döviz miktarı her yıl 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, ancak 2021'de dövizin artmasıyla buğday ithalat bedelimizin 4 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. AKP'li yıllarda uygulanan tarım politikalarının yetersizliği sonucu köyden kente göç hızlanmış, birçok çiftçi evini barkını, tarlasını terk etmiş ve bunun sonucunda sadece buğday ekilen alanlar 25 milyon dekar azalmıştır.”

“Türkiye 2022 yılında ciddi bir üretim açığı verecek; gübrede mutlaka sübvansiyon yapılmalı”

Çiftçinin ‘isyan' etmekte haklı olduğunu ifade eden Okan Gaytancıoğlu, “Ekonomideki kötü yönetim, artan enerji ve gıda fiyatları, buğdaya olan talep hem dünya buğday fiyatlarını hem de gübre üretiminde ham madde olan doğalgazın fiyatını arttırdığı için 2022 yılı için hasat edilecek buğdayın ekilişini zora soktu” dedi ve devam etti:

“… Geçen yıl tonu bin 800 lira olan ve ülkemizde en çok kullanılan üre gübresi yüzde 780 artarak 14 bin liraya çıktı. Şimdiden 2022 yılı üretimini tehdit eder hale geldi. Gübrenin yanında mazot ve ilaç fiyatlarındaki artışlar da enflasyonun çok çok üzerinde. Gübre kullanan çiftçi adeta cezalandırıldı, arada birileri kat kat paralar kazanırken AKP seyretti. Türkiye'nin en çok buğday ekimi yapılan bölgelerinden olan Trakya, Marmara, Konya ve Güneydoğudan elde edilen bilgilere göre üreticilerin yüzde 80'i ya az gübreyle ya gereken gübrenin yarısıyla ya da tamamen gübresiz buğday ekimi yaptı. Uzmanlar gübrenin verime en az yüzde 40-50 katkı sağladığını ifade ettiklerine göre az gübre kullanarak ya da gübresiz ekim yaparak Türkiye 2022 yılında ciddi bir üretim açığı verecek. Tahminen Türkiye 2022 hasadında 12-13 milyon ton buğday üretecek. Bu nedenle gübrede mutlaka sübvansiyon yapılması gerekmektedir. Bu sübvansiyon tüm gübre çeşitleri için en az yüzde 50 olmalıdır.”

“Tarım Bakanlığı ithalata başlayarak adeta kendi çiftçimizi ithal buğdaya karşı rekabete sokmuştur”

“Gübre fiyatının artışına karşılık devletin sübvansiyon yapması gerekir” diyen CHP'li Gaytancıoğlu şunları kaydetyti:

“… Bundan 5 ay önce yani 2021 buğday hasadı başlamadan Tarım Bakanlığı gümrük vergilerini sıfırlamış ve ithalata başlayarak adeta kendi çiftçimizi ithal buğdaya karşı rekabete sokmuştur. Uzun yıllardır görülmeyen aşırı bir kuraklık yaşanmasına rağmen TMO tarafından düşük bir fiyat olan ton başına 2 bin 250 TL fiyatla üreticiden satın alınan buğday, Rusya ve Ukrayna'dan o aylardaki kur hesabıyla 3 bin 343 liraya alınarak çiftçimiz mağdur edilmiştir. Şu anda buğday fiyatları ton başına 5 bin lira civarındadır.”

“Çiftçiye sübvansiyonlar yapılmaz ise önümüzdeki yıl ekmek fiyatları en az 6 lira olur”

Okan Gaytancıoğlu şu çözüm önerilerinde bulundu:

“… Gübre fiyatının artışına karşılık devletçe sübvansiyon yapılması gibi önlemlere yeni bir tarım politikasının eklenmesiyle Türkiye bulunduğu coğrafyada kendine yeterli hatta ihracatçı bir konuma gelir. Bu yanlış tarım ve ekonomi politikaları sürdürülür, tarıma gerekli destekler verilmez, çiftçiye sübvansiyonlar yapılmaz ise önümüzdeki yıl ekmek fiyatları en az 6 lira olur.”

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