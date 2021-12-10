CHP’li Gaytancıoğlu, Bakan Pakdemirli’ye tuzluk gösterdi: Yeni tarım aleti bu, çiftçi bununla gübre atacak

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li milletvekilleri yanlarında getirdikleri çeşitli eşyalarla mesaj vererek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi eleştirdi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, elindeki tuzluğu göstererek, “Çiftçi 2022 yılında yeni tarım aleti kullanacak. Tuzlukla gübre atacak” diyerek gübre fiyatlarındaki artışı eleştirdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise çiftçinin durumunu şiir okur gibi dizeler halinde anlattı.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ise Bakan Pakdemirli'ye seslenerek, “Kendisi istifa edemediğine göre görevden affının kabul edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 2022 bütçeleri ve 2020 kesin hesapları TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Milletvekilleri bütçe ve kesin hesap üzerine söz alıyor.

"Gramla satılırsa şaşırmayalım"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Sizin iktidarınız döneminde çiftçimizin anası ağladı, tarıma ve çiftçiyi yok ettiniz” dedi. AKP iktidarları döneminde tarımda yaşananları verileriyle açıklayan Barut, elindeki üre gübresini göstererek, “Yakında bakanlığın vereceği ruhsatla gramla satılırsa şaşırmayalım. Fiyatı altından daha değerli. Geçen sene ton fiyatı bin 800 lirayken, şu anki fiyatı 14 bin 500 lirayı buldu, 8 kat artmış durumda Onun için de buraya getirirken özenle ve güvenle getirdik ki başına bir şey gelmesin diye” dedi.

"Çiftçinin toplam borç miktarı 200 milyarı geçti"

Barut, elindeki limonları göstererek, “Dalındaki ağaçta 30 kuruş. Üretici artık ağaçları kesiyor. Üretici size güvendi ağaçlarını dikti. Yazıktır günahtır, limon üreticisine yardım elinizi uzatın” diye çağrıda bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, elindeki dövizi “Karne” diye göstererek, “2021’in ilk sekiz ayında üretimi bırakan çiftçi sayısı 128 bin 620. 2021’de çiftçiye verilmesi gereken destek miktarı 66,5 milyar. Çiftçiye verilmeyen destek miktarı 43,5 milyar. 2021’de ihracat geliri 37,6 milyar. İthalata ödenen para ise 66,2 milyar yani 28,6 milyar eksideyiz. Çiftçinin toplam borç miktarı 200 milyarı geçti” dedi.

"Kendisi istifa edemediğine göre görevden affının kabul edilmesi gerekiyor"

Özer, Bakan Bekir Pakdemirli’ye yönelik “Kendisi istifa edemediğine göre görevden affının kabul edilmesi gerekiyor. Bir de 100 üzerinden not vermişler, tarımdaki soruları görememek 100 üzerinden 100. Maliyetteki artışa önlem bulamamak 100 üzerinden 100. Tarımsal destekleme ve kanuna uymamak 100 üzerinden 100. 150 bin kişilik teşkilata sahip çıkamamak 100 üzerinden 100. Bir de size olumlu net veren kesim var. Türk çiftçisi değil elin gavurunun çiftçisi kendisini düşündüğünüz için size 100 üzerinden 100 veriyor sayın bakan" diye konuştu.

"Ekmeğin yarısından fazlasını ithal buğday ile yapıyoruz"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ekmek sıvı yağ ve süt ile çıktığı kürsüde, “Bunların fiyatlarından bahsetmeyeceğim. Türkiye’yi ne hale getirdiniz. Türkiye tarım ülkesiydi, siz ne hale getirdiniz bundan bahsetmek istiyorum. Bu ekmeğin yarısından fazlasını ithal buğday ile yapıyoruz. Şu anda Türkiye bu yıl sonuna kadar 11,5 milyar ton buğday ithal edecek. 4 milyar dolar para vereceğiz” dedi.

Gaytancıoğlu, elindeki sıvı yağın 8 liradan 28 liraya çıktığını anımsatarak, “Böyle devam ederse seneye 50 lira olur. Bunun da yarısını Rusya ve Ukrayna’ndan ithal ediyoruz” diye konuştu.

"2022 yılında çiftçi yeni tarım aleti kullanacak, tuzlukla gübre atacak”

Gaytancıoğlu, elindeki sütü göstererek, “Bu sütün yüzde 70’i ithal yem ile oluyor. Farkında mısın sayın bakan” diye sordu. Gübre fiyatlarındaki artışı da eleştiren Gaytancıoğlu, eline aldığı tuzluğu göstererek, “Çiftçi yeni tarım aleti kullanacak. 2022 yılında çiftçi yeni tarım aleti kullanacak, tuzlukla gübre atacak” dedi.

"Ziraat Bankası’nın internet siteleri icradan satılık tarla ilanlarıyla dolu”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, tarım sektörünün küçüldüğünü kaydederek, “Siz hangi ülkenin tarım bakanısınız. Mutlu çiftçi varsa sizin ithalat yaptığınız yabancı ülkelerin çiftçileri mutlu” dedi. Gökçel çiftçinin girdi maliyetlerini aktararak, “Siz çiftçinin traktörünü, tarlalarını, ahırdaki hayvanlarını haczettiniz, yetmedi borcundan dolayı çiftçiyi hapse attınız. Ziraat Bankası’nın internet siteleri icradan satılık tarla ilanlarıyla dolu” dedi ve ilanların yer aldığı dövizi Genel Kurul’a gösterdi.

Gökçel insanların ekmek kuyruklarına girdiği fotoğrafı da göstererek, “İnsanlarımız eve ekmeği 1 lira ucuza alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. İnsanlarımız ertesin gün bayat ekmek alıyor yarı fiyatına diye, ülkeden haberiniz olsun haberiniz. Simitçiler artık yarım simit satmaya başladı. Türk vatandaşı olarak bundan utanıyorum. Dün pazarcı pazarda çeyrek lahana sattım diye bas bas bağırdı” dedi.

CHP'li vekil tarımı şiirle anlattı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin durumunu şiir dizeleri gibi okuyarak anlattı. Gürer şöyle konuştu:

"Ülkemizde 50 ilde kuraklık yaşandı.

Ekilen tarlalarda ürün çıkmadı.

Hasat için biçerdöver tarlaya girmedi.

Bostanlar, bahçeler kurudu.

Üretici, çiftçi perişan oldu.

Kuraklık destekleri yeterli verilmedi.

Bakan çiftçi mutlu dedi!

Tohum, ilaç, mazot, sulama suyu, elektrik faturası katladı.

Soğan tarlada limon dalda kaldı.

Çiftçi, besici, üretici ürettiğinden para kazanamadı. Kredi borçlarını ödeyemedi.

Yüksek faizler de belini büktü.

Silin faizleri dedik AKP iktidarı duymadı.

Çiftçinin kapısına icra dayandı.

Malına mülküne el kondu.

Bakan çiftçi mutlu dedi.

Gübrede fiyatlar uçtu…

Hayvancılık eziyete döndü.

Yem fiyatları aldı başını gitti.

Sürekli zamlar sürüyor.

Süt inekçiliği yapan 1 litre süt satıp 700 gram yem alamaz duruma düştü.

Süt inekleri kesime gönderildi.

Besici zararını hayvan sattı. Ahırlar boşaldı.

Bakan çiftçi mutlu dedi."

Gürer'in konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli ile arasında karşılıklı atışma yaşandı. (ANKA)