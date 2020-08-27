CHP'li Gamze Taşcıer: Bakan Bey şakalı tweet'ler atıyor ama durum ifade edilenden çok daha ciddi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, nöbetçi eczanelere gelenlerin büyük çoğunluğunun Covid-19 hastası ya da şüphelisi olduğunu belirterek, eczacılar dinlendiğinde, Bakanlığın verilerine inanmanın mümkün olmadığını söyledi. Taşcıer, “Bakan Bey şakalı tweet'ler atıyor ama durum ifade edilenden çok daha ciddi” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Covid-19 döneminde eczacıların risk altında olduğuna dikkat çekerek, Türk Tabipleri Birliği'ne göre vakaların açıklanandan on kat daha fazla olduğunu vurguladı. Taşcıer “Ankara’da sağlık çalışanlarında görülen pozitif vaka sayısı bini geçmiş durumda. Sadece son bir haftada 2 eczacı meslektaşımızı ve bir eczane çalışanımızı bu virüs nedeniyle kaybettik” dedi.

Kağıt reçete uygulaması son bulsun

Taşcıer, eczanelerde bulaşma riskini artıran kağıt reçete uygulamasına bir an önce son verilmesini ve E-reçete sistemine geçilmesini önerdi.

"Salgınla mücadele sadece kağıt üzerinde"

Taşcıer, “Sağlık Bakanı vatandaşa trip atan şakalı sosyal medya paylaşımları yaparken, salgın yönetimine olan güven tüm hızıyla azalıyor. Bakanın her akşam açıkladığı veriler, salgınla mücadelenin sahada değil, kağıt üzerinde verildiğini gösteriyor” dedi.

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