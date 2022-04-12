CHP'li Erol, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü: Elazığ'dan göndermek istediğimiz insani yardımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Erol, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Büyükelçisi Vasil Bodnar ile bir araya geldi

Erol ile Bodnar'ın görüşmede dış politika değerlendirmeleri yaptığı belirtildi. Milletvekili Erol daha sonra Elazığ’dan Ukrayna’ya göndermek istediği insani yardım hakkında Büyükelçi Bodnar’la görüş alışverişinde bulundu.

Erol açıklamasında, “Dost ülke Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaretimizde Büyükelçi Sn. Bodnar ile Elazığ’mızdan Ukrayna’ya göndermek istediğimiz insani yardımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

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