CHP'li Erol: Elazığ'da cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi ile karşı karşıyayız, buranın birilerine peşkeş çekilmesinin önüne geçilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi Gürsel Erol

Erol, Elazığ Maden Kısabekir sahasında bulunan zengin rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili 1 Mart’ta yapılacak ihale hakkında TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Erol, ‘’Maden İlçemiz’de Kısabekir Bölgesi olarak adlandırılan sahada MTA’nın yaklaşık 1 yıldır yaptığı yaptığı sondajlarda bulunan altın, bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervi Türkiye’deki en büyük rezervlerdir. Bu bölgede MTA tarafından 2019 yılından bu yana sondajlar devam etmektedir. Bu sahanın ancak %30’unda sondaj yapılmış, sahanın %70’inde halen sondaj yapılmamıştır. Yüzde 30’luk alanda bulunan madenin yaklaşık değeri 15 milyar dolar olduğu söyleniyor." dedi.

Erol şu ifadeleri kullandı:

"Sahanın yüzde 100’ünde ise 30 milyar dolarlık rezerv olduğu tahmin ediliyor. Bu maden ülkemizin ekonomisi için son derece önemli bir milli servettir. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizde Hazine ve Maliye BAkanı Londra’daki faiz lobilerinden 1-2 milyar dolar bulmak için oraya giderken, birkaç milyar dolar için BAE emiri Türkiye’de ağırlanırken Elazığ’da böylesine büyük yeraltı kaynağı ile karşı karşıyayız. Bu bir milli servettir, bu da milli bütçeye, ülke ve bölge ekonomisine kazandırılmalıdır, bu sayede bölgede istihdam olanakları yaratılmalıdır.

"İhalenin teknik kısmı ile ilgili son derece ilginç durumlar mevcut"

İhalenin teknik kısmı ile ilgili son derece ilginç durumlar mevcuttur. Bunlardan biri sondajı bitmemiş sahanın ihaleye çıkarılması daha önce görülmemiş bir durum. Başka bir durum ise ihaleye girecek firmalar bu bölgede çıkarılacak madenin toplam rezerv ve tenör bilgileri konusunda MTA’nın sondaj verileri ile bilgilendirilmemişlerdir. Yani firmalar sahada ne kadar rezerv mevcut ve tenörü nedir bilmiyorlar.

Bu ihale yalnızca Elazığ Maden bölgesini kapsayan bir ihale de değil, karayolu ile 228 km mesafede bulunan Adıyaman Çelikhan’daki sahayı da kapsayan bir ihale. İki maden sahası birleştiriliyor, tek ihale konusu yapılmış durumda.

Teknik şartlarda başka bir noktaya gelirsek, bu kısım çok önemli. İhalenin teminatı 2 milyar TL. İşin ilginç yanı ise ihaleyi alan firma ilgili izinleri alamazsa hem yatırdığı teminatı Hazine’ye irad kaydedilecek hem de aldığı ihale iptal edilecek. Yani idarenin istemediği bir firma ihaleyi alırsa ilgili izinleri alamama riski ile karşı karşıya, kendilerine yakın bir firma alırsa izinler de halledilecek. Bu ihaleyi isteyen firmaların engellenme riski var. Bizim buradaki önerimiz, kamu- özel sektör ortaklığı gerçekleştirilerek bu sahanın işletilmesidir. Çünkü Elazığ kamuoyu bu konuda son derece duyarlı. Yüzde 51’i kamunun, yüzde 49’u halka arz edilerek bu alanın ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz. Böylesine büyük milli servet Cumhuriyet tarihimizin en büyük maden rezervi olabilir. Karadeniz’de bulunan doğalgaz Maden’de bulunan rezervden ülke ekonomisine daha az katkı sağlayacak bir kaynak.

Buranın birilerine peşkeş çekilmesinin önüne geçilmelidir. Adıyaman’daki saha ayrı bir ihalenin konusu yapılmalıdır, Maden’deki saha ayrı ihale konu olmalıdır. Bu sahalardaki milli servet de kamu-özel ortalığı ile işletilip ülke ekonomisine kazandırılmalıdır,’’