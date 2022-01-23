CHP'li Erkek: Türkiye, Saray iktidarı nedeniyle adaletsizliğin yeni varyantlarını yaşamakta

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Türkiye’nin 2020 yılında “adaletsizlik pandemisi” yaşadığını belirterek, "Türkiye, Saray iktidarı nedeniyle adaletsizliğin yeni varyantlarını yaşamakta, hukuksuzluğu her bir yurttaşımız iliklerine kadar hissetmektedir" dedi.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası endekslere göre adalette her geçen gün daha geriye gittiğini ifade eden Erkek, “Türkiye, tüm ülkeler arasında adalet endeksinde bir yıl içinde 10 sıra birden gerilemiştir. Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri kategorisinde 14 ülke içerisinde sonuncu sıradadır. Yolsuzlukla mücadelede 139 ülke içerisinde 69’uncu sıradadır. Şeffaflıkta 139 ülke içerisinde 107’nci sıradadır. Temel hakların korunmasında 139 ülke içerisinde 133’üncü sıradadır. Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunmasında 139 ülke içerisinde 83’üncü sıradadır. Adalete erişilebilirlikte 113’üncü, ceza adaleti konusunda ise 103’üncü sıradadır” dedi.

Türkiye’nin artık kara para aklama cennetine dönüştüğünü ve terörizme finansman sağlayan ülkeler arasına girdiğini kaydeden CHP’li Erkek, hazırladığı raporda şu tespitlere yer verdi:

“Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destek Enstitüsü'nün 2021 küresel demokrasi raporunda Türkiye, son 10 yılda demokrasisi en çok gerileyen ülkeler arasında yer almış ve hibrit rejimler arasında sayılmıştır. İsveç merkezli V-Dem Enstitüsü’nün demokrasi raporunda Türkiye 179 ülke içinde 149’uncu sırada yer almıştır. Afrika ülkelerinin bile geçtiği Türkiye, son 10 yılda en fazla otoriterleşen üçüncü ülke olmuştur.

Türkiye, Saray iktidarı nedeniyle adaletsizliğin yeni varyantlarını yaşamakta, hukuksuzluğu her bir yurttaşımız iliklerine kadar hissetmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın ilk seçimde, iktidarın yaşadığı tükenmişlik sendromu ve ülkemize yaşattığı adaletsizliğe son vereceğiz. Çünkü hepimizin bildiği gibi, hırsız her şeyi çalabilir ama özgür irademizi ve gerçekleri çalamaz.”