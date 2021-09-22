CHP'li Erkek: Sezai Temelli'nin görüşleri kendisini bağlar

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunun HDP ile çözebiliriz" sözlerinin ardından eski HDP Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" açıklamasıyla ilgili “Görüşleri kendisini bağlar, zaten kendisi de açıkladı bunu” dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunun HDP ile çözebiliriz" açıklaması ve HDP'li Sezai Temelli'nin "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtının ardından başlayan tartışmalarla ilgili Cumhuriyet gazetesinden Miray Özbilek'e açıklamada bulundu.

"Terörle hiçbir yere varamazsınız" diyen Erkek, tüm sorunların çözümü için TBMM'yi adres gösterdi.

Erkek, "Biz CHP olarak çözüm süreci zamanında da söyledik. Kapalı kapılar ardında değil, terör örgütlerini muhatap alarak değil, gelin Meclis'te, şeffaf bir şekilde milletin huzurunda her şeyi tartışalım. Yöntemi yanlış yürütüyorsunuz ve sonucu hep acı oldu. Onun için TBMM'nin huzurunda bu sorunların çözülmesi önemlidir. Temelli'nin görüşleri kendisini bağlar, zaten kendisi de açıkladı bunu" ifadelerini kullandı.

"Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılamaz"

"Bizim son Olağan Kurultay'ımızda oy birliğiyle kabul ettiğimiz 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname'mizin ikinci maddesi çok açık. Biz, Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır dedik. 84 milyon barış içerisinde, kardeşçe yaşayacağız" diyen Erkek, "Toplumsal barışımızı ve huzurumuzu mutlaka sağlayacağız. Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz. Herkes özgürdür. Kimsenin kimseyi etnik kimliğiyle, inancı, mezhebi, düşüncesi, yaşam tarzı sebebiyle ötekileştiremezsiniz" sözlerini kullandı.

"Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlar TBMM'de çözülecek"

"Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecektir" diyen Erkek, "Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Üniter yapı içerisinde tüm sorunlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Meclis'i temel alan bir temel alan bir hukukla doğrultuludur. Biz, Kurtuluş Savaşı mücadelemizi de Meclis ile gerçekleştirdik, tüm sorunlarımızın çözümünü de Meclis ile gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

“Türkiye'nin en temel sorunları Meclis'in öncülüğünde çözülecek”

Türkiye'de egemenliğin şahsileştirildiğine vurgu yapan Erkek, "'Güçlü milletvekili, güçlü Meclis' diyoruz. Bunu neden diyoruz? Çünkü bugün egemenlik şahsileştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devletine dönüştürülmek isteniyor. Meclis'teki her düşünce tartışılacak ve Türkiye'nin en temel sorunları da, Meclis'in öncülüğünde çözülecek. Çünkü milli irade, TBMM'de tecelli eder. Onun için meşru zemin orasıdır" dedi.

"Terörle hiçbir yere varılamaz"

"Biz, ikinci maddenin devamında toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri ile mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir diyoruz" sözlerini kullanan Erkek, "Terörle hiçbir yere varılamaz. Burada önemli olan Meclis'in öncülük yapması ve bütün sorunlarımızı Meclis'te samimi, dürüst bir şekilde milletin huzurunda tartışmamızdır. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var, demokratikleşmeye ihtiyacı var. Bu da ancak güçlü Meclis'le olabilir. Çözüm adresi bütün sorunlarımız için TBMM'dir" diye konuştu.