CHP'li Eren Erdem Koronavirüs'e yakalandı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" dedi.
CHP PM Üyesi Erdem, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce 'pozitif' olduğumu öğrendim. Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum."