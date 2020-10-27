CHP'li Eren Erdem Koronavirüs'e yakalandı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" dedi.