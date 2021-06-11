CHP'li Erdoğdu: Ziraat Bankası’nın Demirören kredisine yönelik ortaya çıkanlar Sayıştay raporunda yok

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiasına ilişkin olarak, "Ziraat Bankası’nın Demirören kredisine yönelik ortaya çıkanlar Sayıştay raporunda yok, Bankalar Kanunu’na aykırı ve kamu şirketinin zarara sokulması yönünden suç teşkil ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, Erdoğdu, Ziraat Bankası’nın bu tür işlemlerinin TBMM KİT komisyonunda denetlenmesi gerektiğini belirterek “Ne yazık ki Sayıştay raporunda bu konuya yer verilmemiş. Büyük ihtimalle Sayıştay denetçileri bu konuyu denetlemesine rağmen Meclis’e gönderirken rapordan bu husus çıkarılmış. Benzer bir şey ATV-Sabah kredisinde de oldu. Ziraat, çiftçiyi finanse etmesi gereken bir bankayken uzmanlık alanı olmayan alanlara yönleniyor ve tahsis edilmiş kaynakları amacının dışında kullanıyor. Söz konusu kredinin faiz oranları bugünkü mevduat faizlerinin bile çok altında kaldı. Faizden kaynaklanan bir kamu zararı söz konusu. Kredinin geri ödenmesinde eğer sorun varsa BDDK’ye bildirilmesi gerekir. Eğer bütün bunlar gerçekleştirilmemişse başta Bankalar Kanunu olmak üzere birçok kanuna aykırılıktan suç işlenmesi ve kamu sermayeli bir şirketin zarara sokulması söz konusu olur” dedi.

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