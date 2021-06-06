CHP'li Erdoğdu: Sedat Peker’in “Tayyip Abisinin” kurduğu düzeni parça parça edeceğiz

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Tayyip Abi" ifadesini kullandığını hatırlatarak, "Sedat Peker’in 'Tayyip Abisinin' kurduğu düzeni parça parça edeceğiz" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğdu tweet dizisinde, "Sedat Peker’in videosunu izledim… Erdoğan’a 'Tayyip Abi' Akit paçavrasına gazete diyen birinin söylediklerine ne kadar mesafeli olduğumu anlatmama gerek yok… Peker yolsuzluk sistematiğini anlatıyor. Madem Peker ve Peker’e güvenenler yolsuzluk çarklarını anlamaya çalışıyor… Ben bilgilerimi paylaşayım… Çünkü bu düzenin kurucusuna 'Tayyip Abi' diyen birinin meseleyi tam anlaması/anlatması mümkün değil… Kamu ihalelerinde en bilinen yolsuzluk çarkı 'Davetiye Usulüdür' Teknik adı 'Pazarlık Usulü İhale' İş bununla başlar… Pazarlık usulü niye önemlidir… Çünkü yolsuzluk merdivenin ilk basamağıdır…" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğdu şunları kaydetti:

"Anlatayım… Bizim 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu der ki “açık ihale” yapın… Çünkü açık ihale yapmazsanız kapalı kapılar arkasında aranızda anlaşır yolsuzluk yaparsınız… Bu yüzden açık ihale yapmak kanuni zorunluluktur… Ama Peker’in “Tayyip Abisinin” kurduğu düzende açık ihale yaparsalar nasıl yolsuzluk olacak… Yolsuzluk olmadan ihale mi yapılır? İşte tam bu aşamada “Davetiye Usulü” ihale devreye girer… 4734 Sayılı Kanun’un 21 nci maddesinin b başlığına bir hüküm gizlenmiştir… Bu madde derki eğer memlekette deprem, yangın, sel, salgın hastalık veya öngörülemeyen bir durum varsa açık ihale yapıp vakit kaybetmeyin “Pazarlık Usulü” ihale yapabilirsin… Şimdi bu hüküm varya memleketin kamu ihalelerine bakarsanız bu ülkede 20 yıldır deprem oluyor, sürekli yangın var, salgın hastalık 20 yıldır sürüyor sanırsınız… Çünkü neredeyse bütün ihaleler bu maddeden yapılır… Peki neden bunu yapıyorlar?

Anlatayım… Şimdi bunlar açık ihale yapsa önüne gelen ihaleye girecek… Anlaştıkları yandaşın ihaleyi alması mümkün değil… Bunun için hemen olağanüstü durum ihalesi… Çünkü olağanüstü durum ihalesi yapılınca açık ihale yapmak zorunlu değil… Çağır üç tane yandaş şirketi ikisine çıkma ver… Yalandan teklif versinler… Kalan yandaş Şirkete 1 liralık işi 10 liraya ver… Tatlı para… 9 liranın 1 lirasıyla imam hatip yaptır… 1 lirasını parti teşkilatına ver… Kaldı 7 lira… benim lira dediğim milyar dolarlar…

Bu daha ilk basamak… Bunun özelleştirmesi var… Bunun imarı var… Bunun akaryakıt kaçakçılığı var… Biz bu ülkenin serdengeçtileri değiliz… Turan’ı kurmayacağız… Öyle büyük büyük laflarda etmeyeceğiz…

Biz Geziciyiz… Biz Çapulcuyuz… Peker’in “Tayyip Abisinin” kurduğu düzeni parça parça edeceğiz… Yavaş… Yavaş… Sokak Sokak… Oy… Oy… Seçim… Seçim… Sandık… Sandık… Bunu yapacağız… Bir daha da bize “Tayyip Abinle” gelme... Hele AKİT... Küfür edilmiş gibi oluyoruz.."