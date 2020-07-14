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CHP'li Erdal Aksünger, Haber Global'de canlı yayını terk etti

14 Temmuz 2020 23:46

Haber Global'de CHP PM üyesi Erdal Aksünger, yaşanan tartışmanın ardından canlı yayını terk etti.

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