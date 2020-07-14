CHP'li Erdal Aksünger, Haber Global'de canlı yayını terk etti

Haber Global'de Senem Tolunay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP PM üyesi Erdal Aksünger, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gazeteci Mehmet Tezkan ve Avukat Ertuğrul Akar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avukat Ertuğrul Akar'ın programda tartışılan konu ile alakasız olarak CHP'yi hedef alan sözlerinin ardından CHP PM üyesi Erdal Aksünger canlı yayını terk etti.

"Çağırsanız da gelmem"

Avukat Ertuğrul Akar, "Sayın vekilime CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkemedeki beyanatı ile cevap vermek istiyorum. Lütfen o çerçevede dinlesin beni. 'Siyasiler hakarete varan eleştirileri dahi sineye çekmek zorundadırlar.' Bu CHP'nin İl Başkanı'nın duruşmadaki beyanatıdır. O minvalde bu konuşmaları değerlendireceğim. Hiç kimse CHP'yi sevmek zorunda değil. İstemeyen de CHP'yi sevmeyenlerle aynı ortama girmez" sözlerinin ardından Erdal Aksünger, "Size soracak değiliz. Zaten çağırsanız da gelmem. Niye? Akla hayale sığmayan hikâyelerle tartışamam" diyerek yanıt verdi.

Avukat Ertuğrul Akar'ın yaşanan tartışmada konu ile alakasız olarak söylediği "Ermeniler tepki gösterir diye, vekilim bu tepkiyi gösteriyor" sözlerinin ardından Erdal Aksünger sinirlendi.

Aksünger, "Ya sen ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Bu ne alaka kardeşim. Ne Ermenileri kardeşim? Bu ne biçim program? Böyle bir program mı olur kardeşim. Böyle iş mi olur? Bırakın Allah aşkına ya. Etnik kökeni nasıl bi yaklaşım gösteriyorsun sen? Ne Ermenileri... Ne alakası... Biz nerden geldik? Başka bir yerden mi geldik? Kusura bakmayın ben böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir tartışma mı olur? Çağırmayın böyle programlara bizi" diyerek canlı yayını terk etti.

Erdal Aksünger'in canlı yayını terk etmesinin ardından programın sunucusunu Senem Tolunay Ilgaz "Bu da hep benim başıma geliyor" diyerek CHP'li Muharrem İnce'nin de canlı yayını terk etmesine göndermede bulundu.