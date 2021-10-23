CHP'li Erbilgin: AKP'li belediye, TÜGVA’ya yurt için bedelsiz arsa ve konak vermiş

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Kastamonu Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Tahsin Babaş’ın kadrolaşma listeleriyle ve kamu binalarının usulsüz tahsisleriyle gündeme gelen TÜGVA’ya yurt yapması için 5 bin 700 metre kare arsa verdiğini söyledi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Kastamonu Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın 2015-2017 yılları arasında belediye tarafından tadilatı yapılan üç katlı bir konağı, belediyeye ait bir çadır kafeyi ve yurt yapılması için 5 bin 700 metre karelik bir arsayı TÜGVA’ya tahsis ettiğini ifade etti.

"Belediye mallarının vakıf ve derneklere peşkeş çekildiğini" söyleyen Erbilgin, şunları söyledi:

“Bu bina, devletin mallarının cemaatlere, vakıflara nasıl kullandırıldığının örneklerinden birisi. Bu bina 5 bin 700 metre kare alan üzerinde inşa edildi ve henüz inşaatı tamamlanmadı. 7 Aralık 2015 yılında belediye meclisinin 205 No’lu kararı ve o gün görev yapan meclis üyelerinden altısının ret oyuna rağmen adı TÜRGEV daha sonra TÜGVA olacak olan vakfa 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmiş. O gün AK Parti belediyesi sadece şehrin en değerli parsellerinden olan bu yeri tahsis etmekle yetinmemiş, 1 Mart 2017 tarihinde üç katlı konağı 10 yıllığına TÜGVA’ya bedelsiz tahsis etmiş, yetmemiş daha sonra belediyeye ait çadır kafeyi yine 10 yıllığına TÜGVA’ya bedelsiz olarak vermiş. Bunun için de İçişleri Bakanlığı’ndan onay alınmış.”

Erbilgin, “Bu kentin çocuklarının, insanlarının kreşlere, parklara, kütüphanelere ihtiyaçları varken, sırf kendi cemaatleri ve vakıfları örgütlensin diye bu şehrin kaynaklarını gözlerini kırpmadan vakıflara vermişler” dedi. Erbilgin, “Şimdi Kastamonu Belediyesi ya da ilgili bakanlık acilen bu tahsisi iptal ederek ve yarım kalan bu inşaatı tamamlayarak yurt sorunu yaşayan, barınma sorunu yaşayan kız çocuklarımıza tahsis edilecek hale getirmeli. Bu binada yeniden bu ülkenin evlatlarının kullanacağı biçimde tamamlanıp halkın hizmetine sunulmalıdır” ifadelerini kullandı.