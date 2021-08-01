CHP'li Erbay: Yangınlarda durum giderek kötüleşiyor, neden hâlâ uçak kiralanmıyor, İtalya’da günlüğü 1 milyon TL'ye uçak buldum

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, iktidarın yangınlarda pasif kaldığını iddia ederek "Durum giderek kötüleşiyor, neden hâlâ uçak kiralanmıyor? Ben İtalya’da günlüğü 1 milyon TL'ye buldum” dedi.

Marmaris ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınların her tarafa yayıldığını ve artık tehlikeli boyutlara geldiğini belirten CHP’li Burak Erbay “Bir haftada ülkemizdeki söndürme çalışmalarına harcanan parayla bir söndürme uçağı satın alabilirdik. Neden hala söndürme uçağı kiralamıyoruz” dedi.

"Yangın, yerleşim merkezlerine gelebilir"

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Köyceğiz'deki yangının giderek tehlikeli hale geldiğini, Ağla Yaylası’nın üst tarafının birinci, Zeytinalanı'nın ikinci ve Çiçek Baba'ya doğru kuzeye devam eden yangının ise üçüncü kol olduğunu belirten Erbay, şunları söyledi:

"Yangın üç ayrı koldan merkeze doğru ilerliyor. Arka tarafların ne olduğunu şu an için bilemiyoruz ama 3 tane yangının sağlı sollu Köyceğiz'e doğru geldiğini biliyoruz. Yangın şu anda Ağla Yaylasının çaprazında. Gökçeova göletine doğru giden bir yangın var. Diğer tarafta da Zeytinalanı'nın üstünde iki ayrı bölgede yangın var. Bu bölgeye müdahale etme şansımız yok. Çünkü çok sarp bir alan. Sadece iş makineleriyle yangının başka alanlara sıçramaması için yol genişletme çabası var. Yangın aşağıya yani yerleşim merkezlerine gelebilir.

"Günlük 1 milyon lira ödersek batar mıyız?"

Bugün uçak üç kere Köyceğiz üzerinde dönüp gitti. Marmaris ve Bodrum'a gittiğini biliyorum. Son 6-7 saat burada hiç helikopter çalışmadı. Neden yurt dışından uçak gönderme taleplerine hayır diyoruz. Dört ayrı ülkeden talep var. Yerlisi yabancısı kim geldiyse bilemiyorum ama ne Marmaris'te ne de Köyceğiz'de başarılı değiller.

Kampanya başlatıp bu uçağı kiralamak istiyorum. Neden durum bu kadar vahimken başka ülkelerden yeni uçaklar kiralamıyoruz? Aldığımız fiyatlar uçuk değil. Vatandaşlar beni arıyor. Herkes desteğe hazır. Bir uçak için saat başı rakam bekliyorum. Kabaca aldığım rakam saatlik 10 bin Euro şeklinde. Benim hesabıma göre günlük 1 milyon liraya geliyor. Neden kiralanmadığını anlayamıyorum. Günlük 1 milyon lira ödersek batar mıyız? Manavgat hâlâ yanıyor. Bodrum'da yeni yangınlar var. Muğla'ya çeşitli illerden çok sayıda araç ve söndürme ekibi geldi. Bunların mazotu, insanların yemesi içmesi derken bunun maliyeti bütün yangın alanlarını düşündüğümüz zaman belki de bir uçak satın alma rakamına denk gelir.