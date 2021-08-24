CHP'li Engin Özkoç'tan memur zammı tepkisi: Memura, asgari ücretliye 10 bin TL olsa yine yetmez; erken seçim zorunluluktur

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zamlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak maaş zamlarını eleştirerek "Sütün litresi 7,90 TL’ye, tereyağın kilosu ise 70 TL’ye yükseldi. Simit 2,5 lira. Memura, asgari ücretliye 10 bin TL olsa yine yetmez. Erken seçim zorunluluktur" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 yılının ilk altı ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ayında yüzde 7 artı enflasyon farkı; 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 8 artı enflasyon farkı, ikinci altı ayında ise yüzde 6 artı enflasyon farkı kadar zam yapılacağını açıklamıştı.

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