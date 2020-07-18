CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerleri için FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyona alındığını söylemesinin ardından Anadolu Ajansı "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerleri FETÖ'cüden alındı iddiasına yalanlama" başlıklı haber geçti.

Haberle ilgili açıklama yapan Altay, "FETÖ'cü bir şirketten malzeme temin edildiğine ilişkin belirlemelerimin arkasındayım" dedi.

Anadolu Ajansı'nın "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerleri FETÖ'cüden alındı iddiasına yalanlama" başlıklı haberinde AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un 15 Temmuz Şehitler Anıtı için Kandıra Kefken küfesi kullanıldığı ve 5 milyon 78 bin 864 lira harcandığı ifadelerine yer verildi.

Haberin ardından Anadolu Ajansı'na açıklama gönderen Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda konuyu gündeme getirdiğini ve alınan mermerler için sehven 33 milyon lira dediğini ifade etti. Ancak Muş’un anıtın yapımı için yaklaşık 5 milyon lira harcandığını belirtmesi üzerine yine TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı şu açıklamayı tekrarladı:

“Hem düzeltilmiş olsun hem de gerçeği herkes bilmiş olsun: Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerinin, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan, iftiracı olan Sami Çoban'ın şirketinden alındığı ortaya çıkmıştı. Sami Çoban'ın şirketlerine devletin, darbe girişimi öncesi 33,5 milyon TL teşvik verdiği de anlaşılmıştı. Çok özür dilerim, Sami Çoban'a mermer için 33 milyonu ödememişsiniz, önceden teşvik vermişsiniz.”