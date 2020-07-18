"Belirlemelerimizin arkasındayım"

Altay, AA'ya haber sonrası gönderdiği açıklamada, "15 Temmuz Şehitleri'ni anmak için yapılan yapılarda FETÖ'cü bir şirketten malzeme temin edildiğine ilişkin belirlemelerimizin arkasındayım. Bu çerçevede, bugün servis ettiğiniz haber tek yanlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Ayrıca Sayın Mehmet Muş'un açıklamaları, kurumunuz tarafından haberleştirilerek, abonelere servis edilmiştir. Buna rağmen aynı haberin iki gün sonra yeniden neden servis edildiği de açıklamaya muhtaç bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Altay, ayrıca Muş’un şehitleri anmak için yapılan yapılarda FETÖ ile bağlantılı şirketten malzeme temin edildiğini yalanlamadığını söyleyerek, haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti.

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