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CHP Grup Başkanvekili Altay: 15 Temmuz anıtının mermerleri FETÖ'den tutuklu Sami Çoban'ın şirketinden alındı!

14 Temmuz 2020 19:05

T24 Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın mermerlerinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyona alındığını söyledi. 

Altay şöyle konuştu; 

"Davet çok güzeldi, mazeretiniz de çok güzel. Tabii, öte yandan tartışmaya demin Sayın Mehmet Muş'un bana söylediği bir hususla ilgili sadece şu kadar söyleyeceğim., şu bile tek başına büyük bir gaflettir ve dalalettir. 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın mermerleri nereden alındı biliyor musunuz? Birinci Köprünün orada bir 15 Temmuz Anıtı vardır, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerleri FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyona alındı, 33 milyona."

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