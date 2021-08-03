CHP'li Emir: Rus aşısının kullanımına gerek mi kalmadı, yoksa aşıda problem mi çıktı?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Aradan neredeyse bir buçuk ay geçmesine karşın Sputnik V aşısı halen ülkemizde kullanılmıyor. Sağlık Bakanı, aşının kullanılmama gerekçelerini topluma açıklamalıdır. Rus aşısının kullanımına gerek mi kalmadı? Yoksa Rus aşısında bir problem mi çıktı?” dedi.

Emir, "Sputnik V aşısının ilk partisi, taahhüt edilen tarihten neredeyse bir ay sonra, 14 Haziran 2021 tarihinde gönderildi. Fakat Türkiye bu süreçte zaten Biontech aşısını da temin edebilir hale geldi. Yani Sağlık Bakanlığı aslında kullanılmasına gerek kalmayacak bir 50 milyon dozluk anlaşmaya imza atmış oldu. Zaten süreç de bizi haklı çıkardı. Aradan neredeyse bir buçuk ay geçmesine karşın Sputnik V aşısı halen ülkemizde kullanılmıyor. Sağlık Bakanı, aşının kullanılmama gerekçelerini topluma açıklamalıdır. Rus aşısının kullanımına gerek mi kalmadı? Yoksa Rus aşısında bir problem mi çıktı? Her iki sorunun da yanıtı çok kritik. Eğer Rus aşısına gerek kalmadıysa o zaman bu anlaşmayı neden yaptınız? Rus aşısında bir problem çıktıysa bunu da bilmek kamuoyunun hakkı." düşüncesini dile getirdi..

Emir, "Süreçleri kapalı yürüttüğünüzde, halka bilgi vermediğinizde bu kez de aşı karşıtlarına fırsat tanıyarak Türkiye'de aşı karşıtlığının daha da yayılmasına sebep oluyorsunuz. Sağlık Bakanından beklentimiz derhal Rus aşısı ile ilgili toplumu doğru bilgilendirmesidir.” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın ürettiği Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi ve kullanılması için anlaşmaya imza attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nisan ayı sonunda; Türkiye'nin Rusya'dan altı ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için anlaşma imzaladığını duyurdu. Ancak, ilk kısmı 14 Haziran’da Türkiye’ye getirilen aşılar kullanılmaya başlanmadı. (ANKA)