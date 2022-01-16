CHP'li Emir, Meclis gündemine taşıdı: Heyet raporu için randevu alınamıyor!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, pek çok durumda vatandaşlardan heyet raporu istendiğini ancak Sağlık Bakanlığı'ndan heyet raporu randevusu alınamadığını söyledi.

CHP'li Emir, heyet raporu randevuları konusunda yaşanan sorunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Emir, "Sağlık Bakanlığı ve Saray, sağlık sistemini getirdikleri noktayla övünedursunlar. Vatandaşlarımız poliklinik için veya heyet raporu almak için randevu bulamıyor. Merkezi hasta randevu sistemi (MHRS), 15 günlük dilimler halinde randevular veriyor. Biz heyet raporu almak için MHRS sistemine girdiğimizde İstanbul’da randevu alamadık. Yani İstanbul’da bir heyet raporu ihtiyacı olan vatandaşımız randevu almak istese randevu ve dolayısıyla randevu alamayacak. Ankara’da giriş yaptığımızda sadece GATA’da o da sadece askerler için heyet raporu randevusu alabildik" ifadesini kullandı.

İşe girişlerde heyet raporu istendiğini belirten Emir şunları söyledi:

"Heyet raporu alamıyorsunuz bekliyorsunuz ve işinizi de kaçırıyorsunuz. Başka bir nedenle heyet raporu almak gerektiğinde vatandaşlarımız perişan durumda. İmkansız hale gelmiş durumda. Sağlık Bakanlığı bütün sıkıntılara kulaklarını tıkıyor. Vatandaşın gündelik sağlık sorunlarını çözmek zorundasınız. Bu olanakları artırmalısınız."