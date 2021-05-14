CHP'li Emir: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç, bebeklerin sakat doğmasına yol açıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir ilacının çocukların sakat doğmasına neden olduğunu belirterek, “Bebeklerin sakat doğmasına yol açan ilaçları, kalp ritim bozukluğuna neden olabilen ilaçları verdiler ve bunu verenler doktor da değildi” dedi.

CHP’li Emir, bütün dünyada klorokin ve favipiravir Koronavirüs tedavisinde kullanılmaktan vazgeçildiğini kaydederek, bu iki ilacın yaklaşık bir yıldır Türkiye’de kullanılmaya devam ettiğini söyledi.

Emir, Sağlık Bakanlığı’nın bu iki ilacın Koronavirüs tedavisinde etkisini olmadığı yönündeki söylemlere kulağını tıkadığını söyledi. Emir, “Çünkü filyasyon ekipleriyle vatandaşın evine gidip, onların eline ilaç tutuşturmak, ‘Bunları içeceksiniz’ demek iş yapmış gibi olmaktı. İktidar bunu politik iletişim aracı olarak kullandı. Özellikle de hastaların hastaneye gelmesini önlemek için ‘Yeter ki evinizde kalın, bakın devlet size ilaç getirdi’ demek için bu yolu denediler” diye konuştu.

"Bunu verenler muhtemelen doktor değildi"

Emir, faydasız ve yan etkileri olan ilaçların yurttaşa verildiğini vurgulayarak, “Bebeklerin sakat doğmasına yol açan ilaçları, kalp ritim bozukluğuna neden olabilen ilaçları verdiler ve bunu verenler doktor da değildi. Muhtemelen hastaların ciddi sağlık sorunları oluşturuldu ve bunun takibi de yapılmadı” dedi.

Emir, Sağlık Bakanlığı’nın klorokini kullanmayı bıraktığını ancak favipiravini kullanmaya devam ettiğini belirtti.

CHP'li Emir, “Bakanlık favipiraviri de rehberden çıkarmak zorunda, eğer çıkarırsa bir yıldır boşuna ilaç götürdüğü ortaya çıkmış olacak. 'Her hastaya ilaç götürüyoruz daha ne yapalım' politikası da çömüş olacak” dedi.

ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesinde de favipiravirin doğum kusurlarına neden olduğu yazıldı.