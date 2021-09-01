CHP'li Emir: Karantina tedbirlerine uyması gereken hastalar sınava alınıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 17 Kasım 2020’den beri ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara Covid-19 hastası ve temaslılarını alındığını iddia etti. “Karantina tedbirlerine uyması gereken hastalar sınava alınıyor” diyen Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Sınavların ardından bulaş hızında bir artış gözlemlendi mi?” diye sordu.

"Bir sağlık skandalıyla karşı karşıyayız"

Emir, Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Covid-19 hastası ve temaslısı kişilerin, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara ayrı salonlarda alındığını belirtti. Hasta ve temaslıların sınava alınmasının yanlış olduğunu savunan Emir, şunları kaydetti:

“Bir sağlık skandalıyla karşı karşıyayız. Karantina tedbirlerine uyması gereken hastalar sınava alınıyor. Pozitif ve temaslı öğrencileri ayrı salonlarda sınava almakla önlem alınmış olunmuyor. Hastalığı taşıyanlar, sınavın yapılacağı salonlara gelirken kullandıkları toplu taşıma araçlarında hastalığı yaymaya devam ediyor. Covid-19’dan dolayı her gün 20 bine yakın yeni vakayla karşılaşıyoruz ve 200’den fazla can kaybı yaşıyoruz. Yüz yüze eğitimin bile durdurulduğu bu süreçte öğrencilere hasta olduklarını bile bile sınava girmeyi dayatmak bir akıl tutulmasıdır. Derhal bu yanlıştan geri dönülmesi gerekiyor.”