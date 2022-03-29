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CHP’li Emir: Hekimler üzerinde yeni bir kılıç sallandırılması planlanıyor!

29 Mart 2022 16:28

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sağlıkta şiddet düzenlemesine ilişkin olarak, "Hekimler üzerinde yeni bir kılıç sallandırılması planlanıyor!" yorumunu yaptı. 

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta şiddet' ve 'kadına şiddet' düzenlemelerini içeren teklif için TBMM Adalet Komisyonu'ndayız. Cezalar artırılarak iyi bir şey yapılıyormuş gibi gösteriliyor ama hekimler üzerinde yeni bir kılıç sallandırılması planlanıyor! Bunun adı da olsa olsa 'bürokratik şiddet'tir." ifadesini kullandı.

CHPAnkaraMurat Emirkomisyonhekim
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