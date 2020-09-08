CHP'li Emir: Filyasyon ekipleri yetmediği için çaycı, odacı, kaparto ustası, temizli görevlisi gibi çalışanları filyasyon ekiplerine koyuyorlar

CHP Parti Meclis üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı'nın Ankara’da Koronavirüs vakalarında artış yaşanırken karantina altındakilerden sürüntü alan, sağlık durumlarını kontrol eden ve ilaçlarını veren filyasyon ekiplerinde engelli işçi, kaportacı, hizmetli, çaycı grafiker, şoför, güvenlik görevlisi ve mühendisleri görevlendirdiğini söylerken, “Basiretsiz bir yönetim söz konusu. Daha önceden hazırlanması gereken filyasyon ekipleri yetmediği için şimdi çaycı, odacı, kaparto ustası, temizli görevlisi gibi çalışanları filyasyon ekiplerine koyuyorlar” dedi.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu imzalı “Görevlendirme” genelgesi ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü emrindeki filyasyon ekiplerine dahil edilecek personele ek yapıldı. İlk başta 1392 kişi görevlendirmede yer aldı. Görevlendirilen personel arasında müfettişler de yer aldı. Ancak mühendislerin "görevim değil" itirazı üzerine listeden çıkarıldı. Liste bin kişiye düştü. Filyasyon ekibinden görevlendirilen personel arasında engelli işçi, kaportacı, hizmetli, çaycı grafiker, şoför, güvenlik görevlisi, avukat, ayıniyat saymanı, Avrupa Birliği uzman yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veteriner hekim yer aldı.

CHP Parti Meclis üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir, ANKA’ya yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyi yönetmek yerine onun peşinden yetişmeye çalıştığını belirterek, “Basiretsiz bir yönetim söz konusu. Daha önceden hazırlanması gereken filyasyon ekipleri yetmediği için şimdi çaycı, odacı, kaparto ustası, temizli görevlisi gibi çalışanları filyasyon ekiplerine koyuyorlar” dedi.

"Halen filyasyon bekleyen vatandaşlar var"

Emir, filyosyon ekiplerinde görevli bu personelin sağlıkçı gibi Koronavirüse yakalanan vatandaşlardan sürüntü olarak test yaptığının altını çizerek, “Aslına bakarsanız hiç ilgileri olmayan bir işi yapıyorlar. Buna rağmen filyasyon ekibi bekleyen vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Bu süreci yönetemeyen bir Sağlık Bakanlığı var. Bizim uyarılarımıza kulak asmadılar, sahte rakamlarla başarı hikayesi yazmaya çalıştılar. Aynı kafayla giderse yoğun bakım yatakları tükendiğinde ne yapacaklarını düşünecekler” diye konuştu.

"Direkt temasta bulunma talimatı verildi"

CHP Parti Meclisi üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da ANKA’ya yaptığı açıklamada, “Bu arkadaşlara filyasyon görevi gerçekleştirilmeleri, Koronavirüse yakalanmış vatandaşlarla direkt temasta bulunmaları konusunda talimat verildi” dedi.

Bu personelin Koronavirüs vakalarıyla ilgilenemeyeceğini vurgulayan Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık sisteminin iyi işlediği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, “Hastanelerimiz, sağlık personelimiz yeterliyse mühendisleri, mimarları neden sağlık sisteminde çalışmaya zorluyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın personel ihtiyacı varsa atama bekleyen gençlerin atamalarını gerçekleştirsin” diye konuştu.

Filyasyon nedir?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemidir. Bu çalışmalar sırasında tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi bilgiler elde edilebilmesi amaçlanıyor.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında vakaların bildiriminden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan saha incelemesidir. Bu inceleme sırasında vaka ile teması olanlar da koruma ve kontrol önlemlerine dahil edilir. Vaka görüldüğünde filyasyon çalışması gerektiriyorsa hastalık geriye doğru taranır. Filyasyon çalışması kapsamında, vakanın kaynağını bulmak ve belirlemek için çalışmalar yapılır. Hasta ve hastayla teması olanlar da dahil koruma altına alınması önlemleri uygulanır.

Koronavirüs kapsamında görevlendirilen filyasyon ekipleri gittikleri evlenderden karantina altında bulunanlardan sürüntü alıyor, sağlık durumunu kontrol ediyor, ilaçlı tedavi başlamışsa ilacını teslim ediyor.