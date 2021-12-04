CHP'li Emir'den tıbbi cihaz krizi açıklaması: Acil travma ameliyatları bile durabilir

Tıbbi cihaz sektöründe yaşanan sorunların döviz kurundaki artışla krize dönüştüğünü belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sektör temsilcilerinin bakanlıklara, alacaklarının ödenmemesi takdirde pazartesi gününden itibaren ürün tedarikini durdurmak zorunda kalacaklarına yönelik bir yazı yazdıklarını açıkladı. Emir, “Acil travma ameliyatları bile durabilir, bakanlıklar krizi yalnızca seyrediyor” dedi.

Kamu ve üniversite hastanelerinin 36 aylık vadeleri bulan borçlarının ödenmemesi nedeniyle tıbbi cihaz sektörünün bir buçuk yıldır ciddi bir kriz içerisine itildiğini belirten CHP’li Emir, hastanelerin artık ürün tedarik edememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Yaklaşık bir yıl önce Sağlık Bakanlığını “Bir gazlı bez dahi alamayacaksınız” sözleriyle uyardığını hatırlatan Emir, sektör temsilcilerinin hem Sağlık Bakanlığına hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına yazdığı yazının gelinen durumu ortaya koyduğunu belirtti.

"Kurum taleplerini karşılayamayacağımızı bildiririz”

Sektör temsilcilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazdıkları yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Tıbbi cihaz kapsamında yapılan malzeme alımlarının ödeme sürelerinin belirsizliği nedeniyle tıbbi cihaz firmaları ekonomik özgürlüğünü kaybetmiştir. Tıbbi cihaz firma ödemelerinin 60 gün vade ile gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Her yıl Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının TEFE-TÜFE ortalamasına göre arttırılmasını istiyoruz. 2020-2021 tıbbi cihaz firma alacaklarının ödenmesini istiyoruz. 2022 yılı alım vadeleri belirleninceye kadar bakanlığınızın kurum taleplerini karşılayamayacağımızı bildiririz.”