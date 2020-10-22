CHP'li Emir'den Sağlık Bakanı Koca'ya: Aşıyı vatandaşa mezarda mı yapacaksınız?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, grip aşısında Türkiye genelinde kaos başladığını belirterek, "Kanser hastalarına, hamilelere, KOAH hastalarına bile e-nabızda grip aşısı çıkmamış gözüküyor” dedi. "Aşıyı vatandaşa mezarda mı yapacaksınız?" diye soran CHP'li Emir, bakanlığın kimlere aşı verildiğini bir liste ile kamuoyuna duyurması gerektiğini söyledi.

Kendilerine ulaşan hastaları örnek gösteren Emir, “70 yaşında bir hasta. Diyabeti var, hipertansiyonu var, damarları tıkalı. Bu hasta, aşıya erişemiyor” diyerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Bu aşılar kime verildi, aşı listesinde de mi torpil yaptınız? Grip aşısını da mı yandaşlara dağıtıyorsunuz?" diye sordu.

Aşının kademeli yapılacağı duyurulmuştu

Bu yıl pandemi süreci nedeniyle grip aşısının uygulanmasının e-nabız sistemindeki kriterlere tabi tutulduğunu hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağlık Bakanlığı, aşının risk durumuna göre kademeli yapılacağını duyurdu ancak kim riskli kim riskli değil karışmış durumda. KOAH hastaları bile şu anda e-nabız sisteminde riskli grup dışında gözüküyor" dedi.

"Bakanlığı aylar önce uyarmıştık"

Riskli grupta olmalarına karşın aşıya erişemeyen hastaların kendilerine ulaştıklarını belirten Emir, kemik erimesi, diyabeti, astımı ve hipertansiyonu olan 59 yaşındaki bir hasta ile yine diyabet ve hipertansiyonun yanı sıra damarları tıkalı olan, kalp pili takılan 70 yaşındaki bir başka hastayı örnek göstererek bu kişilerin e-nabız sisteminde riskli grup dışında görüldüğünü söyledi. Tansiyon, diyabet, kalp hastası olan aynı zamanda Alzheimer’ı da bulunan 98 yaşında bir başka hastanın da liste dışı kaldığını ifade eden Emir, bakanlığı aylar öncesinden grip aşısı konusunda uyardıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"İran bile 10 milyon doz aşı aldı"

"Sağlık Bakanlığına aylar öncesinden çağrıda bulunduk. Dünya genelinde talep artışının olacağı, gün gibi ortadayken bakanlık bu konuda bir önlem almadı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir buçuk milyon doz aşı tedarik eden İran bile bu yıl 10 milyona yakın aşı satın aldı. Nüfusu Türkiye ile hemen hemen aynı olan İran bile tedarik konusunda sıkıntı yaşamazken Türkiye, yeterli aşı tedarik edemedi.

"Yalnızca 800 bin adet aşı geldi"

Bakanlık önce bir buçuk milyon aşının geleceğini söyledi ancak, öğrendiğimize göre şu anda Türkiye'ye yalnızca 800 bin adet aşı geldi. Devamının ikinci partide geleceği söyleniyor.

Tek tek araştırıyoruz ve riskli grupta olduğu halde binlerce vatandaşın e-nabız sisteminde riskli grup dışında tutulduğunu görüyoruz. Aile hekimleri, riskli gruptaki birçok hastanın aşıya erişemediğini söylüyor.

"Aşıyı mezarda mı yapacaksınız?"

Aşıya erişemeyenler arasında solunum cihazına bağlı yaşayanlar, astım ve KOAH hastaları bile bulunuyor. Aşı listesinde hamileler yok, engelliler yok. Kalp hastalığı, tansiyon ya da diyabeti tek başına taşıyorsa bu kişiler de listede yok. Kimler var, o da belli değil. Ancak, kanser, KOAH, diyabet gibi hastalıkları bir arada taşıyanlara aşıya erişim hakkı verilmiş. İnsanlara mezarda mı yapacaksınız bu aşıyı? 800 bin adet grip aşısına kimler ulaşabilecek?

"Yandaşa mı dağıtıyorsunuz?"

Sistemden aşı izni çıkıp çıkmadığını kontrol eden vatandaşlar, yalnızca kendisinin liste dışı kaldığını görüyor ancak bu şekilde on milyonlarca yurttaş aşıya erişemiyor. Yurttaşların aklında soru işaretleri var. Yoksa sınırlı sayıda gelen aşıları da mı yandaşlarınıza dağıtıyorsunuz?

Bakanlık, kimlere aşı verildiğini bir liste ile kamuoyuna duyurmalı. Grip aşısı için yeterli önlemi alamayan Sağlık Bakanlığı, kriterleri daraltarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Geldiğimiz noktada çok az insana grip aşısı yapılabildiği için grip semptomları ile COVID-19 semptomları birbirine karışacak. Bu durum, COVID-19'la mücadeleyi daha da sıkıntıya sokacak. Vaka sayılarını gizleyen bakanlık ‘ulusal çıkarlar’ı öne sürmüştü. Grip aşısı listesinin yayınlanmasına ne yanıt verecek?”