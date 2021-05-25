CHP’li Emir’den Hazine ve Maliye Bakanı’na ‘Erkam Yıldırım’ sorusu: Maskelerin yardım beyanı nerede?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın uyuşturucu trafiğinde yer aldığı iddia edilen oğlu Erkam Yıldırım’la ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a“Venezuela’ya test kiti ve maske yardımı götürdü” açıklamasını sordu. Emir, “DMO’ya herhangi bir yardım beyanında bulunulmuş mudur?” dedi.

Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

ANKA'da yer alan habere göre, Binali Yıldırım’ın “Oğlum Venezuela’ya test kiti ve maske yardımı götürdü” açıklamasını anımsatan Emir, “Maske ihracatı DMO’ya hibe yapmak şartıyla TİTCK iznine tabi. Yardım için ise yine Dışişleri ya da Sağlık Bakanlığı kanalıyla DMO’ya bildirimde bulunulması gerekir” değerlendirmesini yaptı.

"Resmi beyan nerede?"

Elvan’a “DMO’ya herhangi bir yardım beyanında bulunulmuş mudur?” sorusunu yönelten Emir, şu ifadeleri kullandı:

“Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir bazı devlet yetkililerini de ilgilendiren önemli iddialar ortaya atmakta, ancak suç duyurusu niteliği de taşıyan bu iddialarla ilgili soruşturma açılmamaktadır. Bu iddialardan biri de AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın aralık ayında Venezuela’ya giderek uyuşturucu trafiği organizasyonunda yer aldığıdır. Binali Yıldırım ise iddialara verdiği yanıtta ‘Covid'le mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıttı’ ifadesini kullanmıştır.

Maske ihracatının Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe karşılığında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) iznine tabi olduğu bilinmektedir. Yıldırım'ın bahsettiği test kitleri ve maskeler, ihracat yoluyla yurt dışına çıkarılmış ise TİTCK’dan ihracat izinlerinin alınmış olması gerekir. Yardım adı altında götürülmüş ise de Sağlık Bakanlığı ya da Dışişleri Bakanlığı’ndan Devlet Malzeme Ofisi’ne ‘yardım’ beyanında bulunulmuş olması gerekir.”

"Erkam Yıldırım, Venezuela'ya hangi tarihte kaç adet test kiti ve maske götürmüş, bunları nereden kaç TL'ye satın almıştır?"

“Erkam Yıldırım, Venezuela'ya hangi tarihte kaç adet test kiti ve maske götürmüş, bunları nereden kaç TL'ye satın almıştır? Söz konusu malzemeler, yardım adı altında mı yoksa ihracat izniyle mi yurt dışına çıkarılmıştır? Test kiti ve maskeler, yardım adı altında götürülmüş ise Dışişleri ya da Sağlık Bakanlığından Devlet Malzeme Ofisi’ne yardım beyanında bulunulmuş mudur? Söz konusu beyan Gümrük çıkışında kayıt altına alınmış mıdır? Test kiti ve maskeler, ihracat izni ile yurt dışına çıkarılmış ise, TİTCK’dan ihracat izni alınmış mıdır? Venezuela'ya götürülen test kiti ve maskeler, hangi kuruma teslim edilmiştir?”

Ne olmuştu?

Venezuela'nın yeni uyuşturucu güzergâhı olduğunu belirten Peker, eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretlerine dikkat çekerek, "Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu ErkamYıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası." demişti.

Söz konusu iddialara ilişkin olarak Binali Yıldırım yaptığı ilk açıklamada, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz." açıklamasını yaptı. Yıldırım, oğlunun Covid'le mücadele kapsamında test kiti, maske dağıtmaya gittiğini söylemişti.

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