CHP'li Emir'den Bakan Koca'ya: Halk, yerli aşıyı olmak istiyor ama tutarsızlıklarınız nedeniyle size güvenmiyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Turkovac’ın hatırlatma dozu faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlıyor" açıklamasına ilişkin, “Hani faz-3 çalışmalarını yapmıştınız? Halk, yerli aşıyı olmak istiyor ama tutarsızlıklarınız sebebiyle size güvenmiyor” dedi.

Asıl mesleği hekimlik olan Murat Emir, Fahrettin Koca’nın "Turkovac’ın hatırlatma dozu faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlıyor” açıklamasına yanıt verdi.

Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“29 Aralık'ta ‘Hatırlatma dozunu Turkovac ile olabilirsiniz’ dediniz. Bugün, ‘Turkovac’ın hatırlatma dozu faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlıyor’ diyorsunuz. Hani faz-3 çalışmalarını yapmıştınız? Halk, yerli aşıyı olmak istiyor ama tutarsızlıklarınız sebebiyle size güvenmiyor” dedi.