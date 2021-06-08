CHP’li Emir: Cumhurbaşkanı el altından ve başkasının hakkı olan bir aşıyı olmuş

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BioNTech aşı olduğunu söylemesine ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı el altından ve başkasının hakkı olan bir aşıyı olmuş” değerlendirmesini yaptı.

Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Recep Tayyip ErdoğanBiontec aşısı olmuş, herkese de tavsiye etmiş. Neresini düzeltelim? Cumhurbaşkanı el altından ve başkasının hakkı olan bir aşıyı olmuş. Biontec’i el altından anlaştığı Çin aşısını parlatmak İçin Sağlık Bakanı ve şürekası karaladı. Asıl sorun aşı karşıtlığı değil, aşı yokluğudur.” düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, geçen günlerde 3 doz Koronavirüs aşısı yaptırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP MKYK toplantısındaki açıklamasını köşesine taşıdı.

Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, Covid-19 için BioNTech aşısı olduğunu da söyledi ve “Antikor da oluştu. Tavsiye ederim” dedi.

Erdoğan, ilk doz aşıyı yaptırdığında BioNTech aşısı Türkiye'de henüz vatandaşlara uygulanmaya başlamamıştı.

TIKLAYIN | Erdoğan’dan BioNTech sorusuna yanıt: Ben oldum, antikor da oluştu, tavsiye ederim