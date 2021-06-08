Erdoğan’dan BioNTech sorusuna yanıt: Ben oldum, antikor da oluştu, tavsiye ederim

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, geçen günlerde 3 doz Koronavirüs aşısı yaptırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP MKYK toplantısındaki açıklamasını köşesine taşıdı.

Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, Covid-19 için BioNTech aşısı olduğunu da söyledi ve “Antikor da oluştu. Tavsiye ederim” dedi.

Selvi’nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Koronavirüsle mücadelede vatandaşlarımızın aşı olması için büyük bir çaba gösteriliyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralının yanı sıra bir yandan da kısıtlamalarla sonuç alınmaya çalışılıyor. Ama maskeleri çıkarıp bu salgından kurtulmak için aşıya umut bağlanmış durumda.

Vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara inat Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda öncülük yapıyor. İlk aşıyı Erdoğan vurdurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aşıların temini ve hızlı bir aşılama takvimi için seferberlik ilan etmiş gibi çalışıyor. Ama aşı karşıtları da milletin kafasını karıştırmak için çaba göstermekten geri durmuyorlar. AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Alman aşısı BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?” diye soruluyor. Erdoğan çok net bir cevap veriyor: “Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim” diyor."

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Üç doz aşı oldum. Bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Erdoğan'ın aşı yaptırdığı Ocak ayında, henüz BioNTech aşısı Türkiye'de uygulanmaya başlamamıştı.