CHP'li Emir: Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorlara "Acilde 64 hasta Covid kliniği için yer bekliyor, taburculukları hızlıca yapalım" mesajı gönderildi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorlara, "Acilde 64 hasta Covid kliniklerine yatış için yer bekliyor. Lütfen hastaların taburculuklarını hızlıca yapalım" mesajının geldiğini iddia etti.

CHP'li Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 vaka artışının yoğun olduğuna işaret ettiği illerden olan Bursa'daki şehir hastanesinde acilde 64 hastanın Covid kliniğinde yatış için yer beklediğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Emir, şöyle yazdı:

"Bursa Şehir Hastanesi’nde doktorlara gönderilen mesaj; Arkadaşlar acilde 64 hasta covid kliniklerine yatış için yer bekliyor. Lütfen hastaların taburculuklarını hızlıca yapalım.

Sağlık sistemi maalesef çökme noktasında. Artık hepimiz ve tabi iktidar da sorumlu davranmak zorunda"