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CHP'li Emir: Bir skandal da Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşinden, 18 yaşında üniversiteye başlar başlamaz İBB’ye de başlamış!

"Aile boyu talan"

06 Şubat 2022 10:54

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı bursla tartışılan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan'ın da 18 yaşında İBB'de işe başladığına dikkat çekti. 

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatma Betül Sayan Kaya’nın İBB’den aldığı 1.5 milyon TL’ye yakın astronomik burstan sonra bir skandal da kardeşi Bakan Yardımcısı Fatih Sayan’dan. Paşam, daha 18 yaşında üniversiteye başlar başlamaz İBB’ye de başlamış! Aslanlar gibi bankamatik memuru olmuş. Aile boyu talan…" ifadesini kullandı. 

 

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