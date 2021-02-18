CHP'li Emir, Bakan Koca'ya aşıları sordu: Sinovac'a ve aracı firmaya doz başı ne kadar ödenecek, sözleşmenin toplam tutarı kaç lira?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çinli firma Sinovac’la yapılan aşı sözleşmesini gündeme getirerek, “Aşıların tamamı gelmeden sözleşme bedelinin tamamı ödendi mi?” diye sordu. Emir, sözleşmenin toplam tutarını da sorarak, "Sinovac firmasına doz başına ne kadar, aracı firma Keymen'e doz başına ne kadar ödenecektir?" dedi.

CHP'li Murat Emir, Sağlık Bakanlığı'nın aşı sözleşmesinde süreci en başından beri kapalı bir şekilde yürüttüğünü ve kamuoyuna bilgi vermediğini savunarak, konuyu Meclis gündemine taşındı.

CHP'li Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aracı kullanıldı iddiasını önce kabul etmediğini, daha sonra da Keymen firması tarafından getirildiğini açıklamasını hatırlatarak, "İlk açıklanan takvime göre Türkiye’ye şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşının geleceği belirtilmiş ancak gelen aşı miktarı 13 milyon dozu geçmeyince Sağlık Bakanı, artık gelen aşılarla ilgili açıklama yapmayacağını ifade etmiştir. Sözleşme kapsamında aşılar Türkiye'ye bulk olarak gelmekte, flakonlara doldurularak Sağlık Bakanlığı!na teslim edilmektedir. Söz konusu dolum işlemini Onko ve Mefar firmaları üstlenirken bugüne kadar ne dolum ihalesinin bedeli ne de aşının maliyeti açıklanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) Keymen firması aracılığıyla Synovac’la yaptığı sözleşmenin ayrıntıları da kamuoyuna açıklanmamıştır. DMO’nun bugüne kadar kaç TL’lik ödeme yaptığı, aşıların tamamı gelmeden tüm ödemenin yapılıp yapılmadığı da bilinmemektedir" dedi.