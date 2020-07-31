CHP'li Emir, Ankara Valiliği'nin, belediyenin bağış paralarına el koyma kararını değerlendirdi: Ancak 'gasp etmek' denebilir

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin salgın nedeniyle başlattığı yardım kampanyasında toplanan paranın Hazine'ye aktarılmasını istedi. CHP’li Murat Emir , "Yargı son sözü söylemeden böyle bir karar alınması ancak 'Paraları gasp etmek' şeklinde tanımlanabilir" dedi.

Ankara Valiliği, Koronavirüs salgını nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan bağış kampanyasında toplanan 3,5 milyon TL’nin kamuya geçirilmesi gerektiği yönünde rapor hazırladı.

Bağış hesaplarına bloke konulmasını ve Ankara Valiliği’nin raporunu BirGün'den Mustafa M. Bildircin'e değerlendiren CHP’li Murat Emir, "Bu kararda tamamıyla bir hukuksuzluk söz konusu" dedi.

Paraların vatandaşlar tarafından, belediye üzerinden, yine vatandaşlara yardım yapılsın diye verildiğinin altını çizen Emir, "Dolayısıyla henüz hukuki süreç devam ediyorken valiliğin bu paralara el koyması, ancak ‘gasp’ kelimesi ile tanımlanabilir" ifadesini kullandı.

"Başka işleri yokmuşçasına bu kararı almaları panik işareti"

Belediye Kanunu’nun belediyelerin bağış kabul edebileceğini açık şekilde tanımladığına dikkati çeken Emir şöyle devam etti:

"CHP’li belediyelerin bağış kampanyaları altında ezilen siyasi iktidar, alelacele 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası başlatmış ve aynı katılımın sağlanmadığını görerek bu paraya el koymuştu. O işlem de son derece hukuksuz ve haksızdı ama yine de hukuki süreç devam ediyordu.

Valiliğin başka işi yokmuşçasına bu kararı alması bir paniğin işareti. Yargı, bu paraların tekrar belediyelere verilmesini talep ederse bu sefer geri dönülemez bir noktaya gelinecek. Belediyelerimizin önüne sürekli hukuk görüntüsü adı altında hukukla ilgisi olmayan yöntemlerle çıkıyorlar."