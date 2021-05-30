CHP’li Emir, 15 Temmuz yardımlarını Meclis'e taşıdı: Hak sahiplerine dağıtılan para, faiz gelirinin yarısı bile etmiyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz için toplanan yardım paralarının dağıtımına dikkat çekerek, "Son 17 ayda hak sahiplerine dağıtılan para, faiz gelirinin yarısı bile etmiyor” dedi.

CHP’li Emir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 251 şehit yakını ile 2 bin 734 gaziye verilmek üzere toplanan ancak dağıtılması yıllardır gerçekleşemeyen yardım paraları hakkında iddialarda bulundu. Darbe girişiminin hemen ardından toplanan 309 milyon TL’nin ısrarla gündeme getirmelerinin ardından yaklaşık dört yıl sonra, 16 Ocak 2020’de Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabına aktarıldığına dikkat çeken Emir, “Son 17 ayda hak sahiplerine dağıtılan para, faiz gelirinin yarısı bile etmiyor” dedi.

47 milyon TL dağıtıldı

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, verdiği soru önergesi ile konuyu TBMM gündemine taşıyan Emir, “22 Nisan 2020’de aylık 1000’er TL olmak üzere şehit yakını ve gazilere nakdi destek ödemesi başlatıldı. Ancak aylık dağıtılan toplam 2 milyon 985 bin TL’lik miktar, vakıf hesabındaki ana paranın getirdiği faiz geliri olan yaklaşık 6 milyon TL’nin yarısını bile bulmuyor. Başka bir deyişle, şehit yakını ve gaziler için toplanan paralar, gerçek sahiplerine emanet edilmeyip işletilerek gelir elde etme yoluna gidildi” dedi. Soru önergesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’a “Hak sahiplerinin paralarını ödeyin” diye seslenen Emir, 17 ayda dağıtılan aylık nakdi destek ile bayram ek ödemesi hesaplandığında bugüne kadar verilen toplam miktarın yaklaşık 47 milyon TL’yi bulduğunu belirtti.

2016’da halktan toplanan 309 milyon TL’nin zamanında dağıtılmayarak üç yıl boyunca Hazine’de bekletildiğini anımsatan Emir, döviz kurundaki artış nedeniyle hak sahiplerin büyük kayba uğradığını kaydetti. Emir, “300 milyon TL’nin üzerindeki paranın akıbeti de bilinmiyor. Faiz gelirinin yarısının bile hak sahiplerine verilmemesi soru işaretlerine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.