CHP'li Emecan'dan 'Kanal İstanbul' eleştirisi: Bu ucube proje, önümüzdeki seçimlerde iktidarda kalmayacağınız için yapılmayacak

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde 'Kanal İstanbul' Pr“Kanal İstanbul Projesi'nin, bir ulaştırma projesi değil bir rant, emlak projesi olduğu; bölgede yaşanan emlak hareketleri ile de aslında iyice ortaya çıkmıştır. Bu ucube projeyi, önümüzdeki seçimlerde iktidarda kalamayacağınız için yapılmayacağını da burada not olarak sunmak istiyorum.” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

"Ulaştırma Bakanlığı deyince akla beşli çete geliyor"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, “Üç yanlış bir doğruyu götürüyor Sayın Bakan. Bakanlığınız bir yatırım bakanlığı değil, kamu zararı bakanlığı haline gelmiştir. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı deyince akla beşli çete, yandaşa giden ihale, mega projeler, kamu zararı geliyor artık. Ulus olarak yıllar sürecek, torunlarımıza kalacak ağır bir borç yükünün altına girmiş bulunuyoruz hep birlikte." dedi.

"Hazine borcu yüzde 140 arttı"

"Devletin kasasından, milletin kesesinden tek kuruş çıkmadan’ sloganınız yalan" diyen Emecan, şunları söyledi:

"Projelere verilen talep garantileri her geçen yıl kamuya büyük yük getirmekte. Dolasıyla fahiş bedel öderken hizmeti kullanmayan vatandaşlardan da ödedikleri vergiler üzerinden yandaşlara kaynak devlet tarafından aktarılmaktadır. Projelerin Türkiye'nin borçlanmasında da çok büyük payı var. Garanti ödemelerin başladığı 2016 yılı sonrasında, Hazine'nin borcu yüzde 140 artarak 759 milyar TL'den 1 trilyon 812 milyar TL'ye çıkmıştır."

"Kanal İstanbul Projesi için zayıf bir zemin söz konusu"

Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Emecan, "Kanal İstanbul üzerinden bir demiryolu olmak üzere toplam 7 adet karayolu köprüsü yapılacak. Bu köprülerden 4'ü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha büyük olup, diğerleri Boğaz köprülerine yakın köprüler. ÇED raporunda, inşa edilecek köprülere kazıklı temeller öneriliyor. Demek ki burada zayıf bir zemin söz konusu." dedi ve heyelana dikkat çekti.

Bakan Karaismailoğlu'nun sunumunda Kanal İstanbul Projesi çevresinde inşaat çalışmalarını ifade ederek, itiraf ettiğini söyleyen CHP'li Emecan, "Kanal İstanbul bölgesinde yeni yerleşim, yeni nüfus yoğunluğu, yeni ulaşım yolları, hatları... Kendi potansiyelini zaten yaratarak orayı boğuyorsunuz. Siz İstanbul'da neyi rahatlatacaksınız, gerçekten anlamak mümkün değil." tepkisini gösterdi.

"Rant ve emlak projesi"

CHP'li Emecan, "Kanal İstanbul Projesi'nin, bir ulaştırma projesi değil bir rant, emlak projesi olduğu; bölgede yaşanan emlak hareketleri ile de aslında iyice ortaya çıkmıştır. Bu ucube projeyi, önümüzdeki seçimlerde iktidarda kalamayacağınız için yapılmayacağını da burada not olarak sunmak istiyorum." dedi. (ANKA)