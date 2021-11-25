CHP'li Emecan Adalet Bakanı Gül'e sordu: Berke ve Perit’in tutukluğunu hangi hukukla açıklayacaksınız?

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Adalet Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmelerinde 6 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin şikayeti üzerine tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen’e ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e seslenerek, "Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen; 50 gündür Metris Cezaevinde tutuluyor. Mesela bunu hangi hukukla açıklayacaksınız merak ediyorum?" dedi.

Bianet'in haberine göre "The World Justice Project"in hazırladığı Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne değinen Emecan, "Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nin 'Türkiye' başlığı incelendiğinde 'Temel haklar' başlığında 139 ülke içerisinde 133'üncü sırada olduğumuz 'Adil hukuk sistemi' başlığında 139 ülke içerisinde yine 113'üncü ülke olduğumuz görünüyor." ifadelerini kullandı.

Emecan sözlerine şöyle devam etti:

"İki Boğaziçi öğrencisi 50 gündür Metris Cezaevinde tutuluyor"

"Ben şunu da sormak istiyorum size: Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan son olaylardan sonra, Erdoğan'ın öğrencileri 'Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir' diyerek hedef göstermesinden sonra tutuklanan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi var; Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen; 50 gündür Metris Cezaevinde tutuluyor.

Mesela bunu hangi hukukla açıklayacaksınız merak ediyorum? Yani dünya ölçeğinde de hiçbir yükselişe geçmiyoruz ve hukuktan uzaklaştıkça da daha fazla yoksullaşıyoruz."