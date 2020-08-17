Adalar'da toplanan çöplerle "Utanın" yazıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar İlçe Başkanlığı, ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları bir araya gelerek Adalar doğasına bırakılan çöpleri topladı.

Sosyal sorumluluk projesinin ikinci etabını tamamlayan ekipler, topladıkları çöp yığınlarıyla da ''Utanın'' yazdı.

Ne olmuştu?

Daha önce de Kurban Bayramı tatilinin ardından Adalar'da çöp yığınları oluşmuş; çöp toplama çalışmaları gönüllü ekipler tarafından günlerce sürdürülmüştü. Ekiplere Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP İlçe Başkanlığı da destek vermişti. Bir günde 300 büyük boy çöp torbası çıkaran ekipler, durumun vehametini göstermek için çöp torbalarıyla 'Utanın' yazmıştı.