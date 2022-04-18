CHP'li Dr. Şahin: Güçlü ordu için askeri hastaneler bir zorunluluktur

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, kamu hastanelerindeki yoğunluk ve ameliyatlardaki aksamalar nedeniyle askerlerin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Güçlü ordu için askeri hastaneler bir zorunluluktur" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, kamu hastanelerinin can çekiştiği bir dönemde bir de ordunun sağlık probleminin içine sürüklenmesinin büyük risk doğurduğunu söyledi. Kamu hastanelerindeki yoğunluk nedeniyle askeri personelin tedavisinde de aksamalar yaşandığını belirten Dr. Şahin, şunları söyledi:

"Muayene randevusunun alınamadığı, tetkiklerin ileri tarihlere verildiği ve ameliyatların dahi yapılamadığı kamu hastanelerindeki yoğunluk düşünüldüğünde, askeri personellerimiz nerede ve nasıl tedavi olacaklar? Daha fazla zaman kaybedilmeden ve halen belirli sağlık kuruluşlarında askeri akademisyenler görev yapmaktayken, bu akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanarak bu kurumların yeniden hizmete açılması gerekli. Güçlü ordu için askeri hastaneler bir zorunluluktur.”

“GATA'nın yeniden askeri akademi haline dönüştürülmeli"

Sözcü'nün haberine göre, Dr. Şahin, “GATA'nın yeniden askeri akademi haline dönüştürülmesi ve sivil hekimlerimizin kendi uzmanlık alanlarında daha etkin sağlık hizmeti sunabilecekleri yerlerde görevlendirilmeleri ülke yararınadır” diye konuştu.

Askeri hastanelerin Türkiye'de modern tıbbın öncüsü olduğuna işaret eden Dr. Fikret Şahin, bu hastanelerin birikiminin hain darbe girişimi fırsat bilinerek heba edildiğini söyledi. Dr. Şahin, askerlerin tedavilerinin harp cerrahisi ve psikolojisi alanında uzman olmayan hekimler tarafından yapıldığını belirtirken, “Terör bölgelerine yakın kamu hastanelerinden sivil hekim görevlendirmek, ileriye dönük kayıplarımızı da artıracaktır” uyarısında bulundu.