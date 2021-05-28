CHP'li Doğan Subaşı'ndan Müjdat Gürsu Stadı açıklaması: Sporcu değil patlıcan yetişmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, AKP’lilerin, Silivri’de bulunan Müjdat Gürsu Stadı için “2007 yılında açılmış stadı tekrardan niye açıyorsunuz?” soruları üzerine, “Açtığınız stadın yanındaki dere ıslah olmadığı için oradan taşan su stada geliyor. Su basınca stat ne hale gelmiş? Sporcu değil patlıcan yetişmiş” yanıtını verdi.

İBB'nin 2009’daki sel felaketinden sonra kullanılmaz hale gelen, merhum futbolcu Müjdat Gürsu’nun adının verildiği Silivri’deki stat ve spor kompleksini tadilattan geçirerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldı törenle 20 Mayıs'ta açılmıştı. Ancak AKP'liler stadın 2007 yılında açıldığını tekrar neyin açılışını yapıldığını sordu.

AKP’li üyelerin bu sorusuna cevap İBB Meclis toplantısında CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’ndan geldi. Subaşı, şu açıklamayı yaptı:

“Stadın yanında Boyluca Deresi var. Zaman zaman Boyluca Deresi ıslah edilmediği için taşıyor. Suyun gittiği yer de bu stat. 2010’da stadı su başmış. Su bastıktan sonra stat ne hale gelmiş? Sporcu değil patlıcan yetişti. Bu hale gelmiş. Hani açtık diyorlar ya. Açmışlar gitmişler. Başka bir şey yapmamışlar. Sonra haberi yazan arkadaş, Akşam gazetesi 2010’da sebzeleri sahaya yerleştirmiş geri dörtlüde börülce, fasulye, patlıcan, domates orta sahada biber, ayçiçeği şeklinde bir saha yapmış. Yani bunların yaptığı işler böyle.”