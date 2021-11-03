CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: TCDD’de yapılan 200 milyon dolarlık yolsuzluğun belgesini tespit ettik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yolsuzluk yapıldığına dair belgeleri tespit ettiklerini öne sürerek yolsuzluk belgelerini "Yolsuzluk tutarı; 200 milyon 142 bin 539,74 USD" notuyla sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.

CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabından TCDD'de yolsuzluk yapıldığına dair belgeleri tespit ettiklerini açıkladı.

TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk iddiası

TCDD Teftiş Kurulu Raporu’yla yolsuzluk iddialarında yer alan şirketin IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş’nin içinde bulunduğu konsorsiyum olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, yapılan yolsuzluğun tutarının 200 milyon 142 bin 539,74 Dolar olduğunu aktardı.

Yavuzyılmaz'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İhale bedeli: 610.000.160,97 USD Bakanlar Kurulu, ek ödenek: 244.000.064,35 USD Revize, proje bedeli: 854.000.225,32 USD, Projeden çıkarılan imalat tutarı: 200.142.539,74 USD olduğu halde, Şirkete ödenen tutar: 847.175.565,79 USD, Kaynak: TCDD Teftiş Kurulu Raporu"

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Müfettişlikçe bahse konu olan tablo üzerinde yapılan incelemede; proje kapsamında yapımından vazgeçilen, yapımına ihtiyaç duyulmayan veya proje kapsamından çıkarılarak daha sonra yaptırılması düşünülen imalat toplamının 200.142.539,74 USD bu tutarın proje kapsamındaki diğer imalatlara harcandığı anlaşılmakla birlikte, Bakanlar Kurulu'na sunulan mukayeseli keşif ile idarece yapılan son onaylı keşif (%40) arasındaki farkların ilgili birimlerce açıklanmadığı, Bazı iş kalemlerinde Bakanlar Kurulu'na sunulan mukayeseli keşif ile son mukayeseli keşif arasında ciddi farkların olduğu,"

"Örneğin, DT36 Delme Tünelinin sözleşme keşif turarı 10.227.654,77 USD, Bakanlar kurulu'na sunulan ek mukayeseli keşifte 36.621.320,02 USD son onaylı keşifte ise 88.944.826,67 USD olduğu, bu durumda Bakanlar Kurulu'ndan alınan artış ile son onaylı keşif arasında 52.323.506,65 USD fark oluştuğu..."