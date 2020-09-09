CHP'li Deniz Demir: Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor, testi negatif çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, yoğun bakımda Covid-19 tedavisi görev ve durumunun kritik olduğu belirtilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun iyiye gittiğini ve tesitinin negatif olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in (58), Koronavirüs nedeniyle yatırıldığı özel hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, CHP'li Deniz Demir'den Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Böcek'le alakalı 'bir takım asparagas haberler' dolaştığını belirten Demir, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile alakalı bir takım asparagas haberler dolaşmaktadır. Başkanımızın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Az önce aldığım son bilgi şu şekildedir: Covid 19 testi negatiftir. Durumu iyiye gitmektedir" açıklamasını yaptı.

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Hastalığa 17 Ağustos'ta yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 Ağustos'ta, Alanya ilçesine çalışma ziyaretinde bulundu. Burada partililerle görüşen, muhtarlarla toplantı yapan ve belediyeyi ziyaret eden Başkan Böcek'te, Antalya'ya döndükten bir süre sonra boğaz ağrısı şikâyeti başladı. Böcek, 15 Ağustos'ta gittiği özel hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Sonucunun 17 Ağustos'ta pozitif olduğu belirlenen Böcek, gece yarısı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu belirtti.

Böcek, açıklamasında, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.

Hastanede izolasyona alınan Başkan Böcek'in belediyedeki koruma ekibi ve özel kalem departmanı gibi yakın çalışma arkadaşları da test yaptırıp, evlerinde karantinaya alındı.

Hastaneden fotoğraf paylaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 22 Ağustos'ta hastane odasından paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" notuyla fotoğrafını paylaşan Böcek, "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında da bulundu.

Sağlık durumu iyiye giden ve yakın zamanda taburcu olacağı açıklanan Başkan Böcek'in kan değerlerinde düzelme oldu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de hastaneden ayrılmıyor.

Başkan Böcek ile aynı dönemde testi pozitif çıkan Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ise Koronavirüsü yenerek iyileşti.

Hastaneden açıklama

Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Opr. Dr. Özgün Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir" dedi.

Tedbir amaçlı yoğun bakım

Öte yandan yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu, dün akşam kötüleşti. Astım hastalığı bulunan Başkan Böcek, akciğerinde öksürükten kaynaklı yırtılma olması nedeniyle tedbir amaçlı uyutuldu. Solunum cihazına bağlanan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedildi. Özel hastanedeki doktorlara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden gelen uzman ekipler de destek veriyor.