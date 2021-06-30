CHP'li Demirtaş'tan satışa çıkarılan Sürat Kargo açıklaması: Adrese teslim ihale kuşkuları artırıyor

TMSF, kayyım olarak bünyesinde bulunan Sürat Kargo'yu 325 milyon TL bedelle satışa çıkardı. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TMSF tarafından verilen 1 aylık sürenin 15 Temmuz ve Kurban Bayramı nedeniyle 13 iş gününe düştüğünü belirterek, "Yangından mal kaçırır gibi bayram tatillerinin olduğu bir dönemde alelacele ilana çıkılması, adrese teslim ihale kuşkularını artırıyor” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) FETÖ davaları kapsamında el konulan Sürat Kargo ile Sürat Lojistik şirketlerini acil bir kararla satışa çıkardı. TMSF, Sürat Kargo'ya talip olacak yatırımcılara sadece 1 aylık süre verdi. Ancak bu bir aylık sürenin içine 15 Temmuz ve Kurban Bayramı tatilleriyle 8 günlük hafta sonu tatillerinin denk gelmesinin yatırımcılara hareket alanı bırakmadığı belirtildi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, pandemi döneminde yıldızı parlayan kargo sektörüne yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini ancak teklif verme süresinin aşırı kısa tutulması yüzünden ihaleye çok sayıda yatırımcının katılamayabileceğini söyledi.

"Yangından mal kaçırır gibi"

Demirtaş, “Yangından mal kaçırır gibi bayram tatillerinin olduğu bir dönemde alelacele ilana çıkılması, adrese teslim ihale kuşkularını artırıyor” dedi.

Sürat Kargo şirketine kayyum olarak atanan TMSF, 28 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla Sürat Kargo ve Lojistik firmasını 325 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. TMSF, ihaleye katılacak firmalara tekliflerini sunmaları içinse 27 Temmuz tarihine kadar süre verdi. Ancak devasa bir değeri ifade eden satış için yatırımcılara takvim üzerinde sunulan yaklaşık 1 aylık sürenin büyük bölümü resmi tatilden oluşuyor. Kargo şirketini satın almak isteyen firmalara ihaleye teklif verebilmeleri için sadece 13 iş günü kalıyor.

32 milyon 500 bin TL katılım ücreti

Şartnameye göre, ihaleye katılacak firmaların 32 milyon 500 bin lirayı TMSF'nin banka hesabına yatırması, ayrıca nakit teminat dışında bankalardan da kesin ve süresiz teminat mektubu getirmesi gerekiyor. Tatil günleri hariç elde kalan 13 iş günü gibi kısa sürenin böylesine büyük bir operasyon için birçok firmayı zorlayacağı belirtiliyor.

"İşin kime verileceği şimdiden biliniyor mu?"

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, pandemi döneminde yıldızı parlayan kargo sektörüne birçok yatırımcının ilgi duyduğunu, ancak ihale süresinin kısa tutulması yüzünden bu ilginin yüksek kamu menfaatine dönüşme imkanının azaldığını söyledi. Demirtaş, “O yüzden ihalenin yangından mal kaçırır gibi alelacele, tam da hafta sonu ve resmi tatillerin iş gününden daha fazla olduğu bir aya sıkıştırılması kafamızda ciddi soru işaretlerine yol açıyor. Acaba bu, adrese teslim bir ihale mi olacak? İşin kime verileceği şimdiden biliniyor da onun dışında başkasına gitmesin diye mi böyle bir takvim seçildi? 2-3 aylık süre tanınsa kamu olarak ne kaybederiz? Tüm bu soruların kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.