CHP'li Demirtaş'tan çöken yollar açıklaması: İhalelerinde birçok usulsüzlük yapılıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Avukat Ünal Demirtaş, Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan yolun çökmesi hakkında, "Bu tür karayolları ihalelerinde birçok usulsüzlük yapılıyor. Açık, şeffaf, serbest rekabetçi koşulların oluşmadığı bu tip durumlarda süreç yeterli denetlenmiyor” dedi.

Limak tarafından 2012 yılında yapılan Düzce-Zonguldak karayolunda 26 Mart 2021 tarihinde çökme meydana geldi. Bugün ise Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan oluştu. CHP Zonguldak Milletvekili Avukat Ünal Demirtaş, oluşan bu çöküntü ve heyelan hakkında açıklamalarda bulundu.

“Hukukta bu tip olaylara ayıplı imalat denir"

Hukuki açıdan olayı yorumlayan Demirtaş, “Hukukta bu tip olaylara ayıplı imalat denir. Standarda uygun değil. Fakat maalesef AKP döneminde karayolları açık şeffaf olmadığı için ve ilerleyen süreçlerde bu şirketler kayrıldığı için bu tip durumlarla karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Karayollarının bu tür çökme heyelan gibi durumların kamuoyuna mal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş “ Kamu herhangi bir zarara uğratılmadan bu tür heyelan gibi oluşumların zararını yurttaşların değil yolu yapan şirketin karşılaması gerek” dedi.