CHP'li Cihangir İslam, gazeteci Nevşin Mengü'yü eleştirdi: Gazeteci gibi değil de bir savcı gibi sordu

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, programına konuk olduğu gazeteci Nevşin Mengü’yü sorduğu sorulardan dolayı eleştirerek; "Mengü felsefinden soyunarak gazeteci gibi değil de bir savcı gibi sordu" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz günlerde CHP'ye geçen Cihangir İslam'ı DW Türkçe’deki yayınına konuk etti. Mengü programda İslam’a CHP’ye geçmesi dolayısıyla kamuoyunda tartışılan bazı konuları soru olarak yöneltti.

İslam, programın ardından bugün yaptığı paylaşım ile Mengü’nün kendisine gazeteci gibi değil, “Savcı gibi soru sorduğunu” söyledi. İslam ayrıca Mengü'ye "Proje misiniz?" sorusunu yöneltti.

İslam, sosyal medya hesabı Twitter’dan şu paylaşımı yaptı:

"Mücadeleciliğini taktir ettiğim liberal gazetecimiz Nevşin Mengü felsefinden soyunarak gazeteci gibi değil de bir savcı gibi sordu."

- Proje misiniz?



"Ağır olan sorudaki mantık hatası değil, o düzeltilir; hayatı boyunca bu kadar açık oynamış birine söylenen."