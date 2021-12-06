CHP’li Çiğdem Gegeoğlu’ndan KEFEK Başkanı AKP’li Fatma Aksal’a: Yüzde 50-50 ve fermuar sistemine hayır demeyi nasıl açıklayacak?

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne Kadın Kolları İl Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP’nin kadınların siyasette eşit temsilini sağlamak amacıyla verdiği kanun teklifinin Meclis’te AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anımsatarak, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal’a seslendi. Gegeoğlu, “Fatma Hanım'a sormak istiyorum; bir kadın olarak, KEFEK Başkanı olarak buraya, şehrimize geldiğinde bizlere nasıl bir açıklama yapacak? O Meclis’te yüzde 50-50 ve fermuar sistemine ‘hayır’ demenin vicdanını, açıklamasını bize nasıl yapacak" dedi.

Çiğdem Gegeoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yılı dolayısıyla bugün partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Gegeoğlu, "Kadınlar, eşit yurttaşlık kimliğine sımsıkı sarılarak 1935 yılında gerçekleşen seçimlerde sandıklara koşup oy kullandılar. Seçim sonucunda 17 kadın milletvekili Meclis’e girdi. 1936 yılında yapılan ara seçimle birlikte kadın milletvekili sayımız 18’e yükseldi. O zamanki parlamenter sayımıza göre bu oran yüzde 4,6’ya denk geliyordu ve parlamentoda kadın temsil oranı açısından dünyada ikinci sırada yer alıyorduk. Bu bir devrimdi" diye konuştu.

"Ülke adeta bir kadın mezarlığı"

Kadınların bir yanda yurttaşlık ve eşitlik mücadelesi verdiğine değinen Gegeoğlu, AKP Hükümeti’nin uyguladığı politikalar nedeniyle ülkenin adeta kadın mezarlığına dönüştüğünü söyledi. CHP Kadın Kolları olarak 5 Aralık 2020 tarihinde ‘YaşamHak’ projesini hayata geçirdiklerini belirten Gegeoğlu, cep telefonu uygulaması hakkında bilgi verdi. İktidarda olmamalarına rağmen partilerinin çözüm üreten icracı kimliğini ortaya koyduklarını belirten Gegeoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul Sözleşmesi’nin gerekliliklerinden birini yerine getirerek genel merkezimizde Alo Şiddet Hattı kurduk. 444 82 85 numaralı hattımızdan 7/24 şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. CHP Kadın Kolları olarak tüm şiddet vakalarıyla tek tek ilgileniyoruz. Projemiz kapsamında sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve barolar ile 55 protokol imzaladık. Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanında oluyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını, mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içinde takip ediyoruz. Şiddet mağduru çocuklara eğitim ve burs desteği verilmesine aracı oluyoruz. Bugünden itibaren tüm şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar bize bir tuş ile ulaşabilecekler. Cep telefonlarından indirilecek olan Yaşam Hak uygulaması ile hem çağrı merkezimizle hem de kolluk güçleriyle hızla temas kurabilecekler. Ayrıca uygulama sayesinde, en yakın mesafedeki kadın kolları yöneticilerimizle bağlantıya geçebilecekler."

"Yüzde 50-50 ve fermuar sistemine hayır demeyi nasıl açıklayacak?"

CHP’nin kadınların siyasette eşit temsilini sağlamak amacıyla verdiği kanun teklifinin TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anımsatan Gegeoğlu, TBMM KEFEK Başkanı ve AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal’a seslenerek, “Fatma Hanım'a sormak istiyorum; bir kadın olarak, KEFEK Başkanı olarak buraya, şehrimize geldiğinde bizlere nasıl bir açıklama yapacak? O Meclis’te yüzde 50-50 ve fermuar sistemine ‘hayır’ demenin vicdanını, açıklamasını bize nasıl yapacak" dedi. (ANKA)