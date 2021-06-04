CHP'li Çeviköz: Soru önergelerine cevap verilmiyor olması SADAT hakkında bir araştırma komisyonu kurulmasını zaruri hale getirdi

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in El Nusra'ya silah gönderdiği iddiasıyla yeniden gündeme gelen SADAT hakkında Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Çeviköz, "2012 yılında kurulan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) hakkında kurulduğu günden bugüne kamuoyuna çeşitli iddialar yansımaktadır. Söz konusu kuruluşun uluslararası askeri faaliyet yürütmekte olduğu, misyonlarında yer alan şu ifadelerle belirtilmiştir: “Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır.” ifadesini kullandı.

Çeviköz şunları kaydetti:

"SADAT A.Ş.’nin Suriye ve Libya başta olmak üzere iç çatışma yaşanan ülkelerde çeşitli faaliyetler yürüterek BMGK kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu iddiaları mevcuttur. Bu iddialar kamuoyunda, sivillere yönelik askeri eğitim vererek alternatif ordu oluşturmak, paralı asker sağlamak ve yasadışı silah sevkiyatında bulunmak şeklinde yer almaktadır.

Kamuoyunda yer alan iddialar, uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte ülkemizin uluslararası toplum nezdindeki itibarını derinden sarsacak ve ülkemizi üstesinden gelemeyeceği sonuçlar karşısında bırakacak niteliktedir. SADAT A.Ş.’ye ait iddiaların özellikle TSK’nın görev yaptığı ülkelerde geçiyor olması, TSK’nın ve ülkemizin itibarına halel getirecek riskler barındırmaktadır. Söz konusu iddialar, TSK’nın görev yaptığı bölgelerdeki meşruiyetini de sorgulanır hale getirme tehlikesine sahiptir. Bu sorun, sadece askeri ve güvenlik alanında kalmayarak ülkemizin dış ilişkilerine de yansımaktadır. Bugün Türkiye’nin askeri mutabakat yaptığı ülkelerde dahi varlığının sorgulanıyor olması bahse konu vahim iddiaların bir tezahürüdür.

SADAT’ın kurucusunun 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olması ve Afrin harekâtı öncesinde yapılan "Güvenlik Zirvesi" gibi kritik zirvelere katılmış olması, ülkemizin ulusal güvenliği açısından da söz konusu kuruluşa yönelik iddiaların araştırılmasını gerekli kılmaktadır. SADAT A.Ş.’nin özelde uluslararası askeri faaliyetlerinin genel olarak da çeşitli ülkelerde militanlara savaş dersi verip vermediğinin, yabancı devletlerin yardım edip etmediğinin, askeri eğitim ve danışmanlık konularında sivillere eğitim verip vermediğinin ve en önemlisi yasadışı silah sevkiyatında bulunup bulunmadığının araştırılması elzemdir. Diğer taraftan, TBMM’ye sunulan SADAT A.Ş. konulu soru önergelerine cevap verilmiyor olması da söz konusu şirket hakkında bir araştırma komisyonu kurulmasını zaruri hale getirmiştir. Bahse konu iddiaların TBMM’nin devreye girerek araştırılması, ülkemizin ileride karşı karşıya kalabileceği riskleri ortadan kaldırarak, ülkemize yönelik iddiaların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Söz konusu nedenlerle, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) yurt dışında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin iddiaların araştırılarak tespit edilmesi hususunda Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve105’inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz."

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin 8.'sinde, Suriye iç savaşında silahlı cihatçı Selefi örgüt olan El-Nusra'ya SADAT organizasyonuyla silah gönderildiğini iddia etti. Silahların maliyetini Bayırbucak Türkmenlerine iletilmek üzere kendi parasıyla karşıladığını ifade eden Peker, kendisine gönderilen teşekkür videolarında Arapça konuşmalar gördüğünü belirterek "Türkmenler her yerden teşekkür ediyor. Bir iki tanesi Arapça konuşuyorlar. Bizim Türkmen arkadaşlardan biri ‘Bunlar El Nusracı’ dedi. MİT ve askeriye tarafından organize edilmiyor. SADAT tarafından organize ediliyor" diye konuştu.

TIKLAYIN | Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu"

TIKLAYIN | Sedat Peker’in “Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, El-Nusracılara gidiyordu" açıklamasıyla gündeme gelen SADAT nedir?

TIKLAYIN | SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına videolu yanıt